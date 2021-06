Des milliers de pigeons portés disparus après une course

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Cela devait être une course de pigeons comme une autre. Samedi 19 juin, 9.000 oiseaux ont été lâchés depuis la ville de Peterborough, située à l'est de l'Angleterre. Leur virée vers le nord-est aurait dû durer environ trois heures, mais à l'heure actuelle, la moitié des oiseaux manque toujours à l'appel.

Le plus troublant, explique The Independent, c'est que cette disparition de masse est toujours inexpliquée. Les conditions atmosphériques n'y sont sans doute pas pour rien: certains spécialistes évoquent la possibilité qu'une tempête solaire se soit formée entre les nuages, créant une surcharge d'électricité statique dans l'atmosphère.

À LIRE AUSSI Pourquoi nous détestons viscéralement ces cons de pigeons

Perdre la boussole

Les pigeons voyageurs utilisant le champ magnétique de la Terre pour naviguer, ce type de perturbation peut avoir des effets conséquents sur leur sens de l'orientation. Au sein des associations, on a beau connaître l'existence de ce genre de phénomène, on n'a jamais rien connu de tel. Le drame était totalement imprévisible, d'autant que les conditions météorologiques étaient favorables.

Du côté de la Royal Pigeon Racing Association, on travaille actuellement avec le Met Office, service national britannique de météorologie, afin de tenter de déterminer l'origine de ce désastre. Selon le porte-parole de l'association, il est toujours possible de croire à la réapparition de ces milliers de pigeons, même s'il est de plus en plus difficile de se montrer optimiste.

D'autres événements de ce type ont été signalés en Belgique et au Portugal, ajoute The Independent, même s'ils étaient bien évidemment d'une envergure beaucoup moins importante.