Le parasol, instrument de conquête des territoires de l'été

De quoi le parasol est-il le signe? Bien sûr de la plage, des vacances, de l'insouciance. Mais on peut également tenter de dresser une histoire sociale et politique de cet objet. La panoplie du parfait vacancier a-t-elle toujours eu le parasol pour effigie?

Le parasol ne s'installe sur les plages qu'à partir des années 1960 et a, petit à petit, relégué les cabines de plage à une pratique bourgeoise et désuète. Cet objet ne renvoie pas seulement à l'invention de la plage, il est aussi un instrument essentiel pour une blancheur de la peau qu'il faudrait conserver. Son usage a donc connu des flux et reflux au fil des modes de bronzage. Enfin, le parasol est associé à la conquête des nouveaux territoires du loisir estival et à la massification des séjours balnéaires.

Elsa Devienne, historienne de la plage californienne, nous raconte l'histoire du parasol dans le dernier épisode de Faire l'histoire sur ARTE, dont Slate.fr est partenaire. Elsa Devienne a été maîtresse de conférences en histoire et civilisation américaine à l'université Paris Nanterre. Elle est actuellement chercheuse à la Northumbria University (Newcastle). Elle a publié La ruée vers le sable: Une histoire environnementale du littoral de Los Angeles au XXe siècle (Éditions de la Sorbonne, 2020).