Pourquoi entend-on de plus en plus de goélands dans les villes?

Dans les grandes villes, même celles situées loin des côtes, il n'est pas rare de voir passer dans le ciel des goélands. Leur cri reconnaissable entre mille nous transporte en un instant jusqu'à l'océan et, en fermant les yeux, on en viendrait presque à oublier le bitume qui nous entoure. La présence de ces oiseaux n'est pourtant pas vraiment une bonne nouvelle.

Ces animaux volants habitent les villes et villages depuis une quarantaine d'années environ et leur nombre ne cesse depuis d'augmenter en milieu urbain, sous l'influence notamment de l'activité humaine en bord de côte et en mer, explique BBC Future. Les sites de nidification de ces oiseaux sont en effet constamment perturbés par l'être humain, tandis que la pêche massive et industrialisée met à mal leur source de nourriture naturelle.

Paradoxalement, si leur population augmente dans les cités françaises (passant de 1.615 couples reproducteurs de goélands argentés en ville entre 1987 et 1989 à 20.050 entre 2009 et 2012 selon Le Monde), elle connaît un véritable déclin au niveau national. Là encore, les activités humaines sont principalement en cause. Les villes françaises sont loin d'être les seules concernées par ce phénomène: Minsk en Biélorussie, Cardiff au Pays de Galles ou encore St. Paul aux États-Unis voient également de plus en plus de goélands s'installer.

D'autres raisons poussent les goélands à gagner la ville: les milieux urbains sont pour eux un véritable paradis, où ils peuvent se nourrir et s'implanter sans grande difficulté.

Dans les villes, les toits plats et les nombreuses cheminées leur permettent de s'y installer en toute sécurité, à bonne distance de leurs prédateurs naturels que sont les renards et les rats, observe Le Monde. En outre, ces oiseaux marins n'ont qu'à se pencher pour trouver de la nourriture, principalement des déchets jetés dans les poubelles des restaurants ou dans les décharges.

Flexible comme un goéland

Vivre en ville n'est pas donné à tous. Pour s'accommoder à leur nouvel environnement, les goélands peuvent compter sur leur formidable capacité d'adaptation et leur flexibilité à toute épreuve.

Particulièrement intelligents, ils ont par exemple un sens du timing incroyable, comme le rapporte une étude orchestrée par une chercheuse de l'Université de Bristol, qui a attaché des GPS à une douzaine de goélands du centre de cette ville pour suivre leurs mouvements quotidiens.

Les données récoltées montrent que ces oiseaux marins se dépêchent d'arriver tous les jours à l'heure de la pause-déjeuner et au goûter des enfants d'une école, afin de se jeter sur les restes. Le même comportement a été observé dans un point de collecte de détritus, où les goélands débarquent chaque après-midi pile-poil à l'heure de la livraison, afin d'être les premiers à se tailler une part des déchets comestibles. Les rois du timing.

Selon BBC Future, les goélands parviennent à synchroniser leur activité avec celle de leur environnement, en l'occurrence l'activité humaine dans les villes, de la même façon qu'ils s'adaptent aux marées dans l'océan et aux changements saisonniers qui influent sur la quantité de nourriture.

Leur adaptabilité est en partie due à leur longévité: ces animaux peuvent vivre des décennies et ainsi accumuler des expériences et astuces pour survivre dans la jungle urbaine.