Entrepreneurs: quatre bonnes raisons de choisir la signature électronique

Fondée sur un système de cryptographie asymétrique, la signature électronique est un moyen performant et sécurisé pour signer des documents numériques de toutes sortes. Elle est facile à mettre en œuvre. Pas besoin d’acquérir une panoplie d’outils complexes.

Vous disposez d’un ordinateur, d’un téléphone ou d’une tablette? La signature électronique est faite pour vous. Rapidité, sécurité, économie et modernité: voici les quatre bonnes raisons de l’adopter.

1. Rapidité des transactions

Le numérique est un moyen rapide de gérer des transactions dans l’environnement immédiat de l’entreprise, mais aussi au-delà des frontières. Dans un monde où la concurrence est rude, gagner du temps est un atout majeur pour le développement de l’entreprise. Grâce à la signature électronique, vous signerez des contrats à travers le monde en un temps record.

2. Normes et sécurité

La signature électronique a la même valeur qu’une signature manuscrite aussi longtemps qu’elle n’est pas imprimée sur un support papier. Pour être reconnue sur le plan juridique et garantir l’authenticité des documents sur lesquels elle est apposée, la signature électronique doit respecter plusieurs normes et être émise par un organisme habilité.

La norme ISO/IEC 27 001 définit les mesures de sécurité destinées à créer un système de management de la sécurité solide au sein d’un organisme. Les normes ISO/IEC 27017 et ISO/IEC 27018 portent sur la protection des données à caractère personnel. La signature électronique s’appuie également sur la certification FedRAMP, l’assurance HIPAA, ou les rapports SOC2 type II.

Un professionnel tel que OneSpan respecte toutes ces normes et vous offre une multitude de possibilités. Avec, entre autres, l’utilisation d’un sceau anti-altération, OneSpan vous propose le meilleur de la signature numérique et vous protège de tout litige.

La perte ou la destruction de données, en cas d’incendie ou d’inondation par exemple, n’est plus un risque: vos documents sont conservés sur plusieurs supports numériques accessibles de partout et indestructibles.

3. Économie et environnement

La signature électronique vous évitera bien des dépenses. Vous pourrez dire adieu aux frais liés aux envois par la poste ou aux voyages à l’autre bout du monde pour la signature de contrats. Vous réduirez vos achats de stylos, papier et encre pour imprimante et pourrez investir les économies réalisées dans d’autres secteurs de votre entreprise.

En diminuant la consommation de papier, vous favoriserez en même temps la préservation de l’environnement.

La signature électronique supprimera aussi les contraintes liées au stockage des documents et permettra à l’entreprise de disposer de plus d’espace.

4. Un signe de modernité

Opter pour la signature électronique est un signe d’innovation et une volonté d’offrir à vos collaborateurs, à vos associés, à vos clients et à vos fournisseurs, le meilleur de la technologie numérique. Une telle initiative aura pour effet de mieux vous positionner sur le marché et face à la concurrence.

Alors prêts, partez, signez… électroniquement!

Crédit photo: pexels-kaboompics.com