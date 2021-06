L'influence du Covid sur les choix de robes de mariée

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Reporter indéfiniment la cérémonie, se dire «oui» sur Zoom, pire encore: annuler son mariage. Telles sont les conséquences du Covid en 2020 pour des milliers de couples dans le monde. Mais qui aurait pensé que cette pandémie laisserait d'autres traces sur l'industrie du mariage et en particulier sur les codes vestimentaires?

Tandis que la couverture vaccinale est sur la bonne voie, la vie normale reprend son cours, avec son lot de rassemblements sociaux, dont les mariages. Et avec les invités qui refont surface, on s'aperçoit que les nouvelles tendances vestimentaires ont été influencées par la crise sanitaire, nous apprend CNN.

Nouveau look pour une nouvelle vie

Grâce à une combinaison de données Google, le moteur de recherche de mode mondial Lyst a pu analyser une demande croissante pour certains styles. Dans un rapport publié en 2021, Lyst indique que de plus en plus de futures mariées recherchent des robes inspirées du XIXe siècle, dans le style Bridgerton, la série originale Netflix à succès et dont l'histoire se déroule lors de la Régence anglaise.

Ayant séduit plus de 82 millions de personnes dans le monde entier durant la pandémie, La Chronique des Bridgerton a suscité l'intérêt pour les robes de mariée de style empire, avec la taille marquée au niveau du buste et des jupes très amples. Ces robes, dont le style n'a pas changé depuis qu'elles ont été portées pour la première fois dans les années 1800, ont vu leur demande augmenter de 133%. Celle pour les corsets de mariée, elle, a explosé de 291%.

La pandémie aurait également réaffirmé le rôle du vintage sur le marché vestimentaire dédié au mariage, d'après Lily Kaizer, propriétaire d'une boutique de robes de mariée vintage située à Los Angeles. «Au cours de la pandémie, il y eu une augmentation du nombre de personnes qui se sont mises à collectionner le vintage, déclare-t-elle, en citant des applications de revente populaires. Nous voyons de plus en plus apparaître des entreprises axées sur la mariée vintage.»

Alors que des centaines de boutiques ont fermé pendant plusieurs mois à cause du Covid et que la crise environnementale s'amplifie, les applications de revente de vêtements de seconde main ont pris une place importante dans le marché du prêt-à-porter, tout en déclenchant une passion pour le vintage. Uniques et garanties sans culpabilité, les pièces d'occasion sont désormais «devenues un pilier de l'industrie du mariage, et cela ira bien au-delà de 2021 et le Covid», prédit Lily Kaizer.

Quant aux futures cérémonies, il est probable que l'on continue à voir des traces du passage du coronavirus encore longtemps. «Il pourrait y avoir davantage d'espace entre les tables, ou peut-être que vous aurez toujours du gel hydroalcoolique dans votre sac à main», s'amuse Allyson Rees, une employée de l'entreprise de prévision des tendances WGSN.