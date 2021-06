Un Américain trouve un diamant de deux carats dans un parc et demande sa petite amie en mariage

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

Christian Liden a toujours voulu faire une demande en mariage grandiose, avec une bague de fiançailles personnalisée qu'il fabriquerait lui-même en allant dans la nature en quête d'or, de pierres précieuses, et évidemment, d'un diamant. «Pour moi, c'est une façon parfaite de trouver une bague de fiançailles, a-t-il déclaré au Washington Post. En fait, c'est même la seule façon. Je ne peux pas imaginer ne pas la fabriquer moi-même.»

Au mois de mai, le jeune homme de 26 ans, qui vit près de Seattle, a décidé qu'il était temps de mettre son plan à exécution. Lui et sa petite amie, Desirae Klokkevold, sont ensemble depuis cinq ans. «Je savais que je voulais l'épouser et je voulais aussi la surprendre», a expliqué Christian Liden. Le 1er mai, il est donc parti avec son meilleur ami Josh pour l'Arkansas, au Crater of Diamonds State Park de Murfreesboro, à plus de 3.500 kilomètres de chez lui. Il avait raconté à sa compagne qu'ils partaient camper dans le Yellowstone.

33.000 diamants découverts au Crater of Diamonds

Le parc Crater of Diamonds est l'un des seuls sites diamantifères au monde accessible au public. Il est donc possible d'y chercher des pierres précieuses et de les garder si l'on en trouve. Environ 33.000 diamants ont été découverts dans ce parc depuis son ouverture en 1972, affirme Waymon Cox, un guide du site. «Des milliers de personnes viennent chaque année pour chercher des diamants. On en découvre en moyenne un ou deux par jour.» La plupart sont petits et ne pèsent qu'un quart de carat (un carat = 0,2 gramme).

Christian Liden avait déjà récolté assez d'or pour fabriquer la bague de fiançailles et, pendant le voyage, le jeune homme et son ami se sont arrêtés dans le Montana pour récupérer quelques saphirs. Arrivés dans l'Arkansas, ils se sont rapidement mis au travail. Christian avait évidemment tout prévu: seaux, pelles, tamis. Le troisième jour, le jeune homme a soudainement repéré une pierre qui brillait au milieu de son tamis: un diamant jaune, un peu plus gros qu'un petit pois. «J'ai tout de suite su ce que c'était. J'étais tellement excité que j'ai commencé à trembler et j'ai appelé Josh pour qu'il vienne regarder.»

Les deux amis ont rapidement mis la pierre dans un sachet et sont allés la montrer au bureau du parc, où on leur a confirmé qu'il s'agissait un diamant jaune triangulaire de 2,2 carats. C'est le plus gros découvert dans le parc depuis le mois d'octobre, quand un visiteur en a trouvé un pesant 4,49 carats. Seul un visiteur sur 10.000 est assez chanceux pour trouver un diamant qui pèse plus d'un carat, a précisé Waymon Cox. Les diamants comme celui trouvé par Christian Liden peuvent valoir entre 2.500 et 20.000 dollars par carat. Mais ce n'est pas ce qui l'intéresse: «Pour moi, ça n'a pas de prix, j'ai trouvé le diamant de Desirae.»

Une fois rentré chez lui, Christian a profité d'une balade en forêt avec sa petite amie pour lui dire la vérité sur son voyage. «J'ai sorti le diamant de ma poche et je me suis mis à genoux. J'ai dit à Desirae que j'aimerais lui dessiner une bague si elle voulait bien m'épouser.» La jeune femme, stupéfaite, a eu les larmes aux yeux, d'après son propre récit: «Je savais qu'il allait me faire sa demande un jour, mais je ne m'attendais pas à ça! Évidemment, j'ai dit oui. Je suis si heureuse!»