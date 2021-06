Écouter de la musique pendant son footing compense la fatigue mentale

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Vous avez une playlist spéciale pour votre footing? Tant mieux! D'après des chercheurs écossais, écouter de la musique en courant pourrait nous aider à améliorer nos performances quand on se sent fatigué mentalement.

Une nouvelle étude a placé des sportifs en situation de fatigue mentale en les soumettant à une épreuve de réflexion exigeante, rapporte The Independent. Les résultats ont montré que les performances des coureurs qui ont écouté leur propre playlist pendant qu'ils faisaient du sport étaient au même niveau que lorsqu'ils n'étaient pas fatigués mentalement.

«Les résultats indiquent qu'écouter de la musique motivante, sélectionnée personnellement, peut être une stratégie utile pour permettre aux sportifs d'améliorer leur capacité et leur performance en endurance quand ils sont mentalement fatigués», déclare le Dr Shaun Phillips, de la Moray House School of Education and Sport de l'Université d'Édimbourg.

Un test cognitif pour provoquer la fatigue mentale

Pour parvenir à ce constat, les scientifiques ont effectué plusieurs séries de tests, afin d'étudier la manière dont la musique affectait les performances sportives de dix-huit amateurs de course à pied. Les volontaires ont d'abord passé un test cognitif de trente minutes sur un ordinateur pour les mettre en état de fatigue mentale, avant de pratiquer une activité physique intensive.

Ils ont ensuite été testés avec et sans la musique qu'ils avaient choisie. L'équipe de chercheurs a comparé les résultats obtenus avec ceux d'un test de base, effectué sans musique et avant que les participants ne soient soumis à l'épreuve de réflexion. Ils ont ainsi constaté que les capacités des coureurs qui étaient fatigués mentalement étaient plus élevées quand ils écoutaient de la musique. Leur performance était similaire à celle du test de base.

«La fatigue mentale est un phénomène répandu chez de nombreuses personnes et peut avoir un impact négatif sur nos activités quotidiennes, dont le sport, indique Shaun Phillips. Il est donc nécessaire de trouver des moyens sûrs et efficaces pour le réduire.»

Selon les chercheurs, les effets positifs de la musique pourraient être dus à la modification de notre perception de l'effort quand nous écoutons des chansons. «Les conséquences positives de la musique pourraient aider les gens à mieux conserver les bienfaits de leurs séances de sport», ajoute le Dr Phillips.

Les scientifiques ont aidé les participants de l'étude à choisir des chansons stimulantes grâce à un questionnaire leur demandant d'évaluer le rythme, le style, la mélodie, le tempo, le son et les battements de la musique. Parmi les chansons écoutées par les coureurs: «Everyday» d'A$Ap Rocky, «Addicted To You» d'Avicii, «Run This Town» de Jay-Z, «Power» de Kanye West, ou encore l'indémodable «Eye of the Tiger» de Survivor.