Une Américaine reçoit 150 colis Amazon par erreur et les donne à un hôpital

Repéré sur CNN

Jillian Cannan a décidé de faire don de centaines de supports de masques –qui permettent de maintenir le tissu autour de la bouche pour avoir plus d'espace pour respirer– à l'hôpital pour enfants près de chez elle. Depuis début juin, cette Américaine avait réceptionné plus de 150 colis Amazon qui en étaient remplis, alors qu'elle ne les avait pas commandés.

Cette habitante de l'État de New York a commencé à recevoir de nombreux paquets chez elle le 5 juin, a-t-elle raconté à CNN. Elle a d'abord cru qu'ils concernaient son entreprise. «Je pensais que mon associée avait commandé quelque chose pour notre studio [de bricolage et de création], a expliqué Jillian Cannan. Je les ai donc ouverts pour ranger les boîtes et j'ai réalisé qu'il s'agissait de supports de masques.»

#WATCH: “I just can’t believe it’s still coming and now it’s on a freight truck?! It’s next level, at this point," said Jillian Cannan mom and local business owner. https://t.co/lkVJ5HNXYL — News 4 Buffalo (@news4buffalo) June 17, 2021

Elle a alors envoyé une photo à son associée en lui demandant pourquoi elle en avait acheté autant. Mais Jillian Cannan a vite découvert que ni elle, ni son associée ne les avait commandés. «J'ai vérifié les adresses sur les colis et c'était bien mon adresse mais ce n'était pas mon nom», a-t-elle déclaré.

Des paquets livrés sur des palettes, par camions de marchandises

Jillian Cannan a d'abord cru à une simple erreur, avant que d'autres paquets ne soient livrés, de plus en plus fréquemment, par différents transporteurs. «Un jour, j'ai enlevé tous les colis qui étaient devant ma porte et je suis partie. Une heure plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone de la meilleure amie de ma mère et elle m'a dit: “Juste pour que tu saches, il y a une tonne de colis devant chez toi, on ne voit même plus l'entrée.”» Jillian Cannan et son mari ont même essayé de les refuser, sans succès. Les livraisons ont d'ailleurs pris une proportion de plus en plus importante. «Ils ont commencé à arriver dans notre allée par camions de marchandises, sur des palettes.»

La jeune femme a appelé Amazon à plusieurs reprises pour leur expliquer la situation. On lui a d'abord dit de garder les colis, car l'entreprise n'a pas tout de suite réussi à mettre fin à la livraison des paquets ou à déterminer si les colis étaient une plaisanterie ou une véritable erreur. Après plusieurs semaines, Amazon a finalement retrouvé la personne qui était censée les recevoir.

Jillian Cannan et son associée ont réfléchi à la manière d'utiliser tous ces supports de masques. Elles ont décidé de créer des kits de masques à faire soi-même pour les patients de l'hôpital local pour enfants. Le duo a aussi demandé à Amazon de faire don du reste des paquets livrés, ce que l'entreprise a accepté. Jillian est en train de finaliser les kits destinés à l'hôpital et espère pouvoir les assembler cette semaine. Elle est également en discussion avec d'autres hôpitaux de la région pour distribuer le reste des colis.