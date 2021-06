La fin du port du masque en extérieur, une stratégie payante pour Emmanuel Macron?

Temps de lecture: 2 min

Le gouvernement donne le sentiment que l'épidémie de Covid est derrière nous: depuis jeudi 17 juin, le masque n'est plus obligatoire à l'extérieur et dimanche 20 juin, le couvre-feu sera levé, dix jours plus tôt que prévu. Il souffle un vent de liberté retrouvée. Le gouvernement peut du même coup entrer de plain-pied dans l'après-Covid et se consacrer aux campagnes électorales, d'abord les régionales dont le premier tour se tient ce dimanche, puis (surtout?) la présidentielle.

Ces suppressions de restrictions juste avant un scrutin sont-elles opportunistes? Dans quelle position Emmanuel Macron sort-il de la crise sanitaire –si tant est qu'elle soit vraiment finie?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en parlent avec leurs invités Roland Cayrol, politologue et chercheur au Cevipof, Rokhaya Diallo, éditorialiste au Washington Post, et Virginie Le Guay, éditorialiste politique, dans «Politique», l'émission de France 24, en partenariat avec Slate.fr.