Vladimir Poutine aurait-il rencontré et espionné Ronald Reagan en 1988?

Une photo datant des années 1980, montrant ce qui semble être un jeune Poutine avant qu'il ne soit au pouvoir, au côté du 40e président des États-Unis Ronald Reagan, vient de refaire surface sur internet. C'est un ancien photographe de la Maison-Blanche et notamment de Barack Obama et de Ronald Reagan, Pete Souza, qui l'a prise à l'époque et l'a partagée récemment sur son compte Instagram avec le titre: «Un mystère de Poutine. Ou pas», raconte The Independent, dans sa rubrique Indy100.

Sur cette fameuse photo, on voit donc le président américain, entouré de plusieurs hommes, en train de serrer la main à un jeune garçon. Son auteur explique en légende le contexte dans lequel elle a été prise: c'était en 1988, sur la Place Rouge, lors de la visite de Reagan à Moscou. On y voit également Mikhaïl Gorbatchev, le dirigeant de l'Union soviétique de l'époque, et «des groupes de “touristes” (agents du KGB?) autour de la place», écrit Pete Souza.

Le photographe recommande à ses followers d'«observer l'homme à gauche avec un appareil photo autour du cou», celui qui porte un t-shirt rayé. C'est lui qui est censé être Vladimir Poutine. Cinq ans après la prise de ce cliché, Pete Souza a publié un livre de photographies de son passage à la Maison-Blanche sous l'administration Reagan, où figure cette mystérieuse photo. Mais ce n'est que dix ans plus tard qu'il prend conscience de l'importance historique qu'elle pourrait avoir.

Membre du KGB et basé en Allemagne

«J'ai reçu par hasard une lettre d'une personne qui me demandait si je savais que j'avais capturé une photo de Reagan et de Vladimir Poutine comme indiqué à la page 145 de mon livre, raconte Pete Souza. J'ai été stupéfait par cette lettre.» Le photographe essaye alors de retrouver et confirmer l'identité de l'homme sur la photo. Pour cela, il contacte la Reagan Library, la bibliothèque présidentielle de Ronald Reagan, et le Conseil de sécurité nationale de l'administration Bush. Personne n'a cependant été capable de dire s'il s'agissait de Vladimir Poutine.

Pete Souza sait seulement qu'en 1988, Poutine faisait partie du KGB, le principal service de renseignements de l'URSS, et qu'il était apparemment stationné en Allemagne de l'Est. Début 2009, alors qu'il est le photographe en chef de la Maison-Blanche, Pete Souza reçoit d'ailleurs une carte postale avec sa photo de la Place Rouge au recto. L'homme au t-shirt rayé était entouré en rouge et quelqu'un avait écrit le mot «espion» et dessiné une flèche vers lui. «J'ai remis la carte postale aux services secrets, mais ça n'a jamais abouti», conclut-il.

Interrogé sur ce sujet en 2014, Vladimir Poutine n'a pas confirmé sa présence sur la photo. Selon la presse russe, il était à l'époque basé à Dresde. Le mystère se poursuit.