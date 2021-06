En Angleterre, un chien sauve la vie d'une femme qui voulait se suicider

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent, The Times

Un héros canin. En Angleterre, un chien a permis de sauver une femme qui envisageait de mettre fin à ses jours sur un pont d'autoroute au niveau d'Exeter, une ville du comté de Devon, raconte The Independent. Les pompiers affirment que l'animal a joué un rôle clé pour la convaincre de collaborer avec les secouristes.

Sur Facebook, un porte-parole du service d'incendie et de secours du Devon et du Somerset explique que lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, les négociateurs de la police parlaient déjà avec la femme, mais que la situation devenait de plus en plus inquiétante. «Une des équipes de pompiers a eu l'idée d'emmener Digby», un labradoodle, croisement entre un labrador retriever et un caniche, âgé de 3 ans.

«Lorsque Digby est arrivé, la jeune femme a immédiatement tourné la tête pour le regarder et a souri, peut-on lire dans le communiqué. Cela a permis d'entamer une conversation à propos de Digby et de son rôle au sein du service d'incendie.» Les secouristes ont ensuite demandé à la femme si elle souhaitait rencontrer le chien en revenant de l'autre côté de la barrière. Ce qu'elle a fait.

Un chien de thérapie

Les forces de l'ordre ont déclaré que le chien avait fait «un travail incroyable». L'action de Digby a également été saluée sur les réseaux sociaux. «Les chiens sont étonnants, ils peuvent parfois faire ce dont les humains ne sont pas capables. Bravo à toutes les personnes concernées», écrit un internaute, selon le Daily Mail.

Le chien a d'ailleurs reçu plusieurs offres de gâteries et de cadeaux, selon une récente publication Facebook du service d'incendie et de secours. Mais Digby «préférerait que vous fassiez un don à des personnes qui se trouvent dans des situations difficiles», comme l'association les Samaritains, qui œuvre à réduire les sentiments de solitude et de déconnexion qui peuvent mener au suicide, ou l'association caritative des pompiers.

Le labradoodle est le premier «chien de désamorçage» de Grande-Bretagne, précise The Times. Il a été recruté par les pompiers en 2018, non pas pour sa capacité à désamorcer des bombes, mais pour soulager le stress et l'anxiété des pompiers qui ont assisté à des interventions traumatisantes. Digby fait aussi partie du programme «animaux de compagnie pour la thérapie» dédié aux personnes vulnérables.