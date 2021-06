A la recherche du temps à gagner ou comment se brosser les dents en 10 secondes

Le temps, c’est de l’argent. La maxime est connue, et certains entrepreneurs l’utilisent comme un leitmotiv. Ainsi, dans le monde de l’entreprise, il faut être de plus en plus productif, dans un laps de temps de plus en plus court. Les mots à la mode? La maximisation, la proactivité.

Dompter le temps

Les évolutions technologiques participent de cette tendance. Les femmes et les hommes aussi, qui sont devenus de plus en plus chronophobes, selon l’expression d’Alain Bihr, maître de conférences en sociologie à l’université de Haute-Alsace.

Dans une journée normale, nombreux sont ceux qui veulent aller toujours plus vite, dans n’importe quelle activité du quotidien. Le café en appuyant sur un bouton, la télévision qui s’allume avec la voix, l’ordinateur qui démarre en un temps record.

Avec des produits innovants toujours plus rapides et plus performants, chacun tente de dompter le temps. La durée de certains gestes parait pourtant incompressible. Le brossage de dents, par exemple. Chaque dentiste vous énoncera la même règle: 3 minutes minimum deux fois par jour. Une règle que la plupart d’entre nous ne respecte pas.

Le brossage de dents, la dernière conquête

Et même une brosse à dents électrique, pourtant une innovation technologique, ne réduit pas le temps de brossage. A peine brosse-t-elle mieux, si elle est vraiment de qualité, et parce que la plupart des gens ne savent, de toute façon, pas se brosser les dents, comme l’explique un article scientifique de Popular Science.

Enfin, tout ça, c’était avant que deux jeunes entrepreneurs français ne se lancent dans un projet fou: celui de nous permettre de nous brosser les dents en dix secondes. Désormais, c’est possible, avec un objet appelé Y-Brush, une brosse qui a la forme d’un Y.

Avec ce produit, le brossage dure 10 secondes, découpées en cinq secondes par mâchoire. Au lieu de brosser les dents une par une, Y-Brush les brosse simultanément. Sa forme en Y lui donne une grande souplesse et lui permet de s’adapter à toute forme de mâchoire et de dentition.

Crédit photo: Y-Brush

Une innovation made in France

On ne parle pas d’un gadget : l’Y-Brush a nécessité quatre ans de recherche et développement, en collaboration avec des dentistes. En s’appuyant sur de multiples tests, en laboratoire, mais aussi avec des clients-tests, et des études cliniques. Et pour ceux qui n’ont vraiment, mais alors vraiment pas le temps, un mode intensif promet un brossage en cinq secondes.

Fabriquée en France – ce n’est pas le moindre de ses atouts – et dotée d’une autonomie de trois mois, Y-Brush est vendue dans le monde entier, avec une version pour adulte et une pour enfant à partir de 4 ans. Elle a même été présentée aux trois dernières éditions du CES de Las Vegas, le salon mondial de l’innovation électronique grand public, et a le soutien de l’Union européenne et du plan de relance gouvernemental.

Crédit photo: Y-Brush

Après cette innovation, il ne restera plus grand chose dont on n’aura pas réussi à réduire la durée. Le rêve de la téléportation serait presque le dernier objectif à se fixer. Un défi à relever à pleines dents… blanches.

Crédit photo: pixabay