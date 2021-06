Cinq podcasts pour ne pas passer pour un Footix

Temps de lecture: 3 min

À chaque compétition internationale de football, c'est la même histoire: vos amis, vos collègues et votre famille en parlent avec passion comme s'il s'agissait du final de Game of Thrones. Et vous, vous êtes là, spectateur ou spectatrice de débats auxquels vous ne comprenez rien sur la composition des Bleus, l'arbitre qui n'a pas vu le hors-jeu ou les performances de Kylian Mbappé (lui ça va, vous savez qui c'est). Malgré tout, à chaque match de la France, vous accompagnez vos proches dans un bar pour vivre ce moment de sport, tout en ne comprenant pas grand-chose à ce qu'il se passe. Vous êtes ce qu'on appelle communément un·e «Footix», néophyte opportuniste qui se peint les joues en bleu-blanc-rouge une fois tous les deux ans.

Seulement voilà, vous en avez assez de vous faire charier par vos amis quand vous demandez pourquoi l'Allemagne est dans la poule de la France (le groupe, pas l'animal). Pas de panique, on a sélectionné pour vous cinq podcasts pédagogiques et compréhensibles par tout le monde pour profiter au mieux de cet Euro.

À LIRE AUSSI Comment Orbán cramponne la Hongrie au football

«5 choses à savoir – L'Euro (de foot)»

5 fun facts sur...

Gentside

3 minutes

Saviez-vous que l'Euro de football a été créé par un Français? Que la victoire d'un match s'est déjà jouée à pile ou face? Que Michel Platini est toujours le meilleur buteur de l'histoire de la compétition? Non? Alors écoutez ce très court podcast de Gentside pour connaître cinq anecdotes sur l'Euro que même vos amis experts en foot ne connaissent sûrement pas. De quoi faire illusion et briller en société.

«Karim Benzema: légende du Real, paria des Bleus, pourquoi son retour fascine»

Code Source

Le Parisien

20 minutes

La nouvelle a visiblement fait trembler la planète foot il y a quelques semaines sans que nous autres, Footix endurcis, ne comprenions bien pourquoi: Karim Benzema fait son retour en équipe de France pour cet Euro 2021 (ou 2020 du coup? On ne sait plus.) Pour comprendre les enjeux qui entourent cette sélection, rien de mieux que l'épisode dédié à la question par Sébastien Nieto et Dominique Sévérac, journalistes au service des sports du Parisien au micro de Code Source. L'écouter vous évitera de lancer un débat auquel vous ne comprendrez pas grand-chose en posant la question à vos amis devant le prochain match des Bleus.

«Pourquoi déteste-t-on les arbitres de football?»

Sifflés

Slate.fr

20 minutes

S'il y a bien une donnée immuable dans le foot, c'est que les arbitres font l'objet d'insultes et de critiques, peu importent le match et son enjeu. Pour Slate.fr, l'ancien arbitre Damien Jodeau propose de passer de l'autre côté du miroir pour comprendre ce métier dans Sifflés, un podcast en cinq épisodes encore en diffusion. Après ce premier volet, vous pourrez briller en société en reprenant vos amis un peu trop vindicatifs et leur expliquer sous un angle sociologique la raison de leur colère envers ce représentant de l'autorité sur le terrain. Ça risque de leur clouer le bec.

À LIRE AUSSI Pourquoi déteste-t-on les arbitres de football?

«L'arbitrage vidéo va-t-il tuer le foot?»

Superfail, le podcast original

France Culture

17 minutes



«De toute façon, le but de Benzema, ils ont vu qu'il était hors-jeu que parce qu'ils ont utilisé la VAR.» Peut-être vous êtes-vous demandé ce que venait faire le personnage de Molière en entendant vos collègues prononcer cette phrase le lendemain du match France-Allemagne il y a quelques jours. Figurez-vous que la «VAR» signifie en réalité «video assistant referees» et désigne l'arbitrage vidéo mis en place il y a quelques années et fortement discuté par bon nombre d'acteurs et de fans de foot. À l'image de Jacques Blociszewski, auteur de Arbitrage vidéo: comment la FIFA tue le foot (Éd. l'Ara), invité par Guillaume Erner dans Superfail, podcast natif de France Culture. Un entretien intéressant pour comprendre les tenants et les aboutissants de l'arbitrage vidéo.

L'entretien est disponible sur le site de France Culture.

Football recall Euro 2020

So Foot

15 minutes



Que va-t-il se passer aujourd'hui sur la planète Euro? Chaque matin les journalistes de So Foot tentent de prédire la journée en mêlant infos, blagues et pronostics généralement foireux dans le podcast Football recall Euro 2020 (et pas 2021, ne nous demandez pas pourquoi, on l'ignore). Ce ne sera peut-être pas suffisant pour remporter le pactole sur un site de paris sportifs en ligne, mais au moins vous pourrez participer à la conversation avant les matchs du jour.