La vengeance d’une femme longue de cinq ans sur son ex-petit ami déchaîne TikTok

La vengeance est un plat qui se mange froid. En tout cas, c’est ce que dit le proverbe. Mais pour certains, les représailles peuvent commencer rapidement et durer très longtemps. C’est en tout cas l’histoire de Kristina sur TikTok, racontée par Indy100, la transversale de The Independent spécialisée dans les réseaux sociaux. Cette jeune femme – Philippino-Écossaise selon les drapeaux qu’elle affiche en bio – a déchaîné le réseau social TikTok en répondant à la question: «Quelle est la chose la plus immature que vous ne cesserez jamais de faire?»

Cette dernière a confié l’histoire de sa rupture avec son ex-petit ami. Depuis cette séparation en 2016, elle a «une tactique vraiment très intéressante pour ma revanche», indique-t-elle. «Ma vengeance se présente sous la forme d'une newsletter e-mail», enchérit Kristina. Si elle est «dans un aéroport et que j’ai besoin d’un email pour utiliser leur wifi: je leur donne le sien. Si je veux lire un article mais qu’ils ont besoin d’un email, je leur envoie le sien», détaille-t-elle. Quand des compagnies marchandes lui demandent si elle veut être tenue au courant de «toutes les actualités et événements» de l’entreprise, elle répond de la même façon et l’inscrit pour «tous les sujets d’intérêt».

En d'autres termes, Kristina inscrit son ex-petit ami à chaque liste de diffusion et abonnement qu'elle peut trouver, engorgeant son adresse email de centaines de mails «et il n'a aucune idée de pourquoi cela se produit». «Et je n'arrêterai jamais de le faire», a conclu la jeune femme dans son clip.

La courte vidéo a amassé plus de six millions de vues et 720.000 likes. Mais aussi de nombreux commentaires de la part d’autres TikTokeurs. «Merci pour le conseil, girl», a écrit l’une. «Totalement psychopathe mais tellement impression d’avoir un esprit diabolique comme celui-ci», lance un compte. D’autres se sont émus d’avoir affaire à la même vengeance. «Okay, quelle ex m’a fait ça? Je bloque des emails tous les jours et j’en reçois toujours plus le lendemain», demande un troisième TikTokeur. Un dernier souligne surtout la meilleure raison de le faire, face à ce grand défaut de l'internet: «Je ne veux même pas le faire pour la vengeance, je veux juste le faire pour épargner ma boîte mail.»