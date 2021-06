Alerte job de rêve: être payé 10.000 dollars pour manger du fromage à volonté

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

On signe où? Une entreprise américaine propose de vous payer 10.000 dollars (environ 8.220 euros) pour manger du fromage pendant un an, rapporte un article de Newsweek. Whisps, une marque de chips au fromage, recherche son nouveau «responsable du contenu fromage» pour promouvoir sa gamme de snacks salés.

«Vous avez passé tout 2020 sur TikTok et Stories, maintenant mettons vos compétences en matière de quarantaine à profit: pendant un an, vous rejoindrez notre équipe de marketing pour ajouter votre sauce fromagère spéciale à nos créations», peut-on lire sur le site internet de Whisps. Deux fois par mois, l'heureux élu devra ainsi créer le contenu le plus créatif, hilarant, magnifique ou innovant possible pour les réseaux sociaux de la marque.

En échange, en plus des 10.000 dollars, il recevra un an de chips offertes et en illimité, pour savourer l'ensemble des saveurs de la gamme, soit parmesan, cheddar, asiago, nacho, barbecue, tomate basilic, Monterey jack et piquant, ainsi que «du matériel et des accessoires» liés au fromage. Le responsable du contenu fromage pourra également tester des nouveaux goûts «secrets», directement livrés chez lui. Parce qu'aucun rêve n'est complet sans une quantité abondante de fromage, insiste l'entreprise.

Être créatif, drôle et fan de fromage

Whisps ajoute également que le candidat devra travailler avec la marque pour assurer une exposition nationale des produits, notamment par le biais de publicités payantes sur plusieurs plateformes comme Facebook et Instagram.

Pour postuler, rien de plus simple: il suffit de remplir le formulaire de candidature, de raconter «votre blague la plus nulle», de répondre à la question «le cheesesteak est-il un sandwich?» et d'écrire une petite thèse expliquant quel est le meilleur fromage au monde et pourquoi. Le jury jugera la créativité, l'humour et le caractère «fromager» des dossiers, précise le magazine.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 17 juillet et le gagnant sera annoncé dix jours plus tard. Malheureusement, seules les personnes de plus de 18 ans et habitant dans l'un des cinquante États américains ou à Washington DC peuvent postuler.