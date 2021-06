Un cinquième océan figure pour la première fois sur une carte

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur National Geographic

Après l'Atlantique, le Pacifique, l'océan Indien et l'océan Arctique, la National Geographic Society, l'organisation scientifique et éducative qui cartographie les terres, les mers et le ciel depuis 1915, reconnaît officiellement un cinquième océan mondial.

Baptisé océan Austral, il représente la majorité des eaux qui entourent l'Antarctique jusqu'au 60ᵉ parallèle sud, à l'exception du passage de Drake et de la mer de Scotia, révèle un article publié dans le magazine National Geographic. Selon les scientifiques, ce nouvel océan ne ressemble à aucun autre: l'air y est plus froid, les glaciers plus bleus et «c'est le seul océan à en toucher trois autres et à embrasser complètement un continent plutôt que d'être embrassé par eux», relève Sylvia Earle, biologiste marine.

The northern limit of the Southern Ocean varies between about 50 and 62 degrees south latitude. We're using 60 south latitude as proxy for the Southern Ocean's northern ecological limit, this is used by NOAA in the US and by a plurality of members of the IHO pic.twitter.com/Te3k2QXAe9 — National Geographic (@NatGeo) June 8, 2021

Pourtant, les experts débattent à son sujet depuis des années. L'Organisation hydrographique internationale, qui travaille avec le groupe d'experts sur les noms géographiques des Nations unies pour normaliser les appellations à l'international, a reconnu l'océan Austral en 1937, avant d'abroger ce nom en 1953. Le Bureau des États-Unis pour le nommage géographique, de son côté, utilise l'appellation océan Austral depuis 1999. Ce n'est qu'en février 2021 que l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique a affirmé officiellement qu'il constituait un océan distinct.

Un coup de projecteur pour sa conservation

«L'océan Austral est reconnu depuis longtemps par les scientifiques, mais comme il n'y a jamais eu d'accord international, nous ne l'avons jamais reconnu officiellement», explique Alex Tait, géographe à la National Geographic Society. C'est désormais chose faite. Contrairement aux autres océans qui sont définis par les continents qui les délimitent, l'océan Austral, lui, est défini et bordé par un courant rapide appelé courant circumpolaire antarctique, précise le magazine. Les eaux y sont plus froides et légèrement moins salées que les eaux océaniques au nord.

À lire aussi 2050, des océans de plastique?

En plus de sa singularité géographique, l'océan Austral a surtout un impact crucial sur le climat de la Terre. Le courant circumpolaire antarctique, qui s'étend de la surface au fond de l'océan, attire les eaux des océans Atlantique, Pacifique et Indien, ce qui permet d'alimenter le système de circulation mondial qui transporte la chaleur autour de la planète. Aussi, l'eau froide et dense qui y coule contribue à stocker le carbone dans les profondeurs de l'océan.

L'océan Austral abrite également des écosystèmes marins uniques et fragiles ainsi qu'une vie marine merveilleuse comme les baleines, les pingouins et les phoques, selon Enric Sala, un explorateur du National Geographic. Il n'est malheureusement pas épargné par le changement climatique ni par la pêche industrielle. La reconnaissance de ce cinquième océan est donc aussi une façon d'attirer l'attention et de sensibiliser le public à son sujet afin d'améliorer sa conservation.