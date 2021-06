À quoi reconnaît-on l'intelligence du tigre?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Quel est le niveau d'intelligence d'un tigre?»

La réponse de Serge Elia, avocat, amoureux des animaux:

De tous les grands félins, c'est le tigre qui est de loin le plus intelligent. La taille de son cerveau surpasse celui du lion d'au moins 16% (environ 300 grammes) –ainsi, le fauve rayé possède des cavités cérébrales physiquement plus vastes, ce qui indique sa maîtrise biologique d'une intelligence bien plus suprême que n'importe quel autre félidé. Qui plus est, son cerveau est probablement le plus gros de tous les carnivores, ce qui le rend presque comparable à celui des chimpanzés.

L'art de la chasse

Une telle intelligence survient surtout lorsque le tigre adopte des stratégies de chasse. En effet, il ne poursuit pas ses proies de manière désordonnée. Il attend le moment propice pour attaquer, une période au cours de laquelle il peut rester immobile pendant un laps de temps assez prolongé, voire aller et venir entre les buissons tout en restant à l'affût, silencieux… Dans le processus, ses rayures noires verticales le rendent tout à fait invisible à la perception des proies peu méfiantes.

L'intelligence du tigre va de pair avec son adaptabilité supérieure. Ce fauve magnifique ne manque jamais l'occasion d'analyser la meilleure méthode pour assassiner sa proie, aussi grande ou dangereuse soit-elle (buffles, sangliers, voire les ours et les crocodiles). Les lions, tout rois de la jungle qu'ils sont, attaquent aveuglément. Contrairement au lion son cousin, le tigre mène une vie solitaire. Il a donc toujours besoin d'appliquer les meilleures stratégies pour assurer sa survie et acquiert bien plus d'aptitudes que s'il bénéficiait du soutien d'un groupe.

Le cas d'un tigre ayant été introduit en Afrique est à ce titre représentatif. Aperçu en train de chasser une antilope (un blesbok) et bien qu'à l'affût, il a d'abord échoué à l'attaquer car l'antilope a pris position, n'écoutant que son courage et ses cornes prêtes à tout pour éventrer le prédateur. Mais ce dernier a été observé en train de faire diversion. Il s'est s'arrêté puis s'est mis à marcher pendant un moment –apparemment il cherchait l'instant opportun afin de fondre sur sa proie. On serait presque tentés d'interpréter qu'il étudiait méticuleusement le plan B après l'échec du plan A. En fin de compte, parce qu'il a su prendre le temps de la réflexion, le tigre a fini par arriver à ses fins. Il a tué l'antilope, s'octroyant un repas gratuit.

Une mémoire aiguisée

Les tigres disposent en outre d'une mémoire à court terme qui dure environ trente fois plus longtemps que la nôtre et qui leur procure un atout infaillible. Leurs réminiscences se constituent de synapses cérébrales bien plus puissantes que celles des êtres humains. Les félins n'oublient pas aussi facilement que nous.

Ils tiennent d'ailleurs de cette disposition la réputation d'être plus faciles à apprivoiser que le lion. Il a été établi que certains spécimens en captivité affichaient un comportement amical non seulement envers leurs gardiens, mais aussi envers les étrangers.

On a pu apercevoir des mêmes tigres en train de saluer n'importe quel être humain en renâclant et en émettant leur fameux prusten, une vocalisation non menaçante ayant pour but de dire bonjour ou montrer patte blanche, autrement dit leurs bonnes intentions.

C'est à cela que l'on reconnaît l'intelligence suprême du tigre –une qualité qui, outre sa grande taille et sa toute-puissance, font de ce félin le prédateur le plus redouté de la jungle.