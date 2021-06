Un professeur prête ses chaussures à un élève pour qu'il puisse recevoir son diplôme

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Quelques minutes avant la remise de diplôme, un professeur du lycée Hahnville, situé à Boutte en Louisiane, aux États-Unis, a échangé ses chaussures avec celles du jeune Daverius Peters afin que ce dernier puisse monter sur l'estrade. Le lycéen n'aurait pas respecté le code vestimentaire qui avait été soumis aux élèves, à savoir porter des chaussures de couleur sombre et de ne pas mettre de baskets ou de modèles ouverts. Daverius Peters pensait que ce qu'il avait aux pieds correspondait aux critères.

Cet élève de terminale a en effet raconté à CNN qu'il était arrivé à la cérémonie organisée par son lycée avec une paire de chaussures en cuir noir. Alors qu'il s'apprêtait à monter sur l'estrade pour recevoir son diplôme, il n'a pas pu franchir la porte de la salle. Un membre du personnel lui a indiqué que ses chaussures ne respectaient pas le réglement imposé, et qu'il n'était donc pas autorisé à participer à la cérémonie.

Chaussures trop grandes et professeur pieds nus

Daverius Peters a rapidement remarqué un professeur, John Butler, qu'il avait déjà côtoyé à plusieurs reprises pendant ses années au lycée. L'élève, nerveux, s'est donc avancé vers lui. «J'ai dit à M. John: “M. John, elle vient de me dire que je ne peux pas être diplômé et monter sur la scène à cause de mes chaussures”», a expliqué le lycéen. Le prof a d'abord accompagné l'élève devant l'entrée, espérant clarifier la situation avec la personne qui avait refusé de le laisser entrer. Malheureusement, celle-ci n'a pas cédé.

«À ce moment-là, je n'avais plus le temps de me mettre en colère ou d'argumenter avec elle, je n'ai pas réfléchi», a déclaré le professeur. Il a alors enlevé ses chaussures, deux tailles au-dessus de la pointure de Daverius Peters, que celui-ci a enfilées avant de finalement entrer dans la pièce, quelques minutes avant la remise de diplôme. Le professeur Butler est donc resté pieds nus pour le reste de la cérémonie. «On n'empêche pas un ado de recevoir son diplôme, c'est le moment le plus important de sa vie à cet instant. On ne leur enlève pas ça pour une chose aussi ridicule que des chaussures, mais c'était exactement ce qui allait se produire», s'est-il exclamé.

La mère du jeune homme, Jima Smith, s'est dite très triste de ce qui est arrivé à son fils. «Je n'avais aucune idée de ce que mon enfant traversait pour obtenir son diplôme. Ça ne devrait arriver à aucun élève, parent ou professeur, un point c'est tout. Je suis vraiment reconnaissante que M. Butler ait été là pour sauver la journée de mon fils.»

L'école a reconnu les faits et Stevie Crovetto, directeur des relations publiques, a annoncé à CNN que le code vestimentaire des remises de diplôme devrait être revu. «Nous apprécions que cet événement ait été porté à notre attention, pour que nous puissions continuer notre travail vers des pratiques plus inclusives et équitables. Nous félicitons M. Butler pour cet acte de gentillesse désintéressé.»