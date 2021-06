Emmanuel Macron: un tour de France et un horizon dégagé?

Temps de lecture: 2 min

Alors que la France sort peu à peu de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, Emmanuel Macron débute une série de déplacements à travers le pays, à la rencontre des Français. Dix étapes sont prévues, échelonnées jusqu'à la mi-juillet. «Je veux reprendre mon bâton de pèlerin et aller dans les territoires pour prendre le pouls du pays, aller au contact», avait-il annoncé fin avril.

À moins d'un an de la présidentielle, cette tournée aux allures de campagne est-elle une simple opération de communication? La crise sanitaire semblant passée, n'y a-t-il plus que du positif qui attend le chef de l'État?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en parlent avec leurs invités Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regards, et Virginie Le Guay, éditorialiste politique, dans «Politique», l'émission de France 24, en partenariat avec Slate.fr.