Un jeune femme fait une crise cardiaque à cause d'un challenge TikTok

C'est la dernière tendance TikTok: avaler de la poudre protéinée avant sa séance de sport, sans la diluer dans l'eau. Ce challenge du dry scooping peut s'avérer très dangereux, et Briatney Portillo en a fait les frais. Après s'être livrée à ce défi, la jeune Américaine de 20 ans souffrait de douleurs à la poitrine et a été emmenée d'urgence à l'hôpital, rapporte Newsweek.

Les solutions protéinées en poudre ont vocation à être mélangées à de l'eau, afin de faire une boisson. Mais le nouveau jeu des utilisateurs de TikTok est d'avaler des cuillères entières de cette poudre seule. Ces mélanges de protéines contiennent généralement de la caféine, des vitamines B et de la créatine, qui donnent de l'énergie et favorisent la croissance musculaire.

Briatney Portillo a partagé son expérience sur son compte TikTok. «J'ai pris de la poudre protéinée à sec parce que j'ai vu que c'était la mode sur TikTok, a-t-elle écrit dans la vidéo. J'ai fini à l'hôpital parce que j'ai fait une crise cardiaque.» La jeune femme aurait commencé à ressentir des douleurs à la poitrine pendant son entraînement, ainsi que des nausées et de la fatigue, mais a d'abord ignoré ces symptômes. «Après que j'ai pris les protéines, j'ai commencé à avoir des picotements et des démangeaisons [...], mais j'ai cherché sur Google et j'ai vu que c'était un effet secondaire normal, alors j'ai commencé à faire mon sport», a-t-elle expliqué à Buzzfeed.

Dry scooping, cocktail mortel?

Arrivée sur son lieu de travail, la jeune femme, danseuse, a de nouveau été prise de douleurs à la poitrine, plus intenses. «Dans les vestiaires de mon job, j'ai commencé à avoir très chaud [...]. Je transpirais beaucoup et j'étais trempée alors que je portais un bikini, a raconté Briatney Portillo. La douleur est descendue dans mon dos puis dans mon bras gauche, qui est devenu mou, donc j'ai compris que c'était les symptômes d'une crise cardiaque. J'ai appelé le 911 [numéro d'urgence américain] et l'ambulance est arrivée.»

Après une série de tests, les infirmières ont découvert que son taux de troponine était très élevé, ce qui indiquait une crise cardiaque. Les médecins ont finalement conclu à un infarctus du myocarde. Autrement dit, une partie de l'approvisionnement en sang vers son cœur était bloquée. Ce type d'infarctus est généralement moins dangereux pour le cœur que d'autres crises cardiaques.

La jeune femme prétend qu'elle aurait subi la même chose si elle avait mélangé sa poudre avec de l'eau, car elle consomme peu de caféine. Mais de nombreux médecins ont mis en garde contre ce challenge TikTok. Kathryn Boling, médecin au Mercy Medical Center de Baltimore, a expliqué à Health.com que la quantité de caféine contenue dans ces produits protéinés est parfois préoccupante. Certaines poudres contiennent 250 milligrammes de caféine dans une seule cuillère, soit trois fois la quantité contenue dans un café. Ces poudres sont peu régulées par la Food and Drug Administration des États-Unis, et la quantité de caféine est donc difficile à déterminer avec précision.