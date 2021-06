Les accidents du travail sont beaucoup plus nombreux dans les entrepôts Amazon que chez ses concurrents

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Aux États-Unis, les employés des entrepôts d'Amazon subiraient davantage d'accidents du travail que leurs collègues des entreprises semblables. C'est ce que démontre une nouvelle étude, issue du Strategic Organizing Center, une coalition de syndicats de travailleurs. Le rapport se base sur les données de sécurité au travail enregistrées entre 2017 et 2020 par l'Occupational Safety and Health Administration des États-Unis, précise la BBC.

Le rapport de sécurité révèle que les employés d'Amazon sont victimes de 5,9 blessures graves pour 100 personnes, soit près de 80% de plus que le reste du secteur. Et si l'on compare Amazon à son plus grand concurrent américain, Walmart, le taux global d'incidents est deux fois plus important, avec 6,5 blessés pour 100 personnes, contre 3 chez Walmart. Une analyse du Washington Post fondée sur les mêmes données est parvenue à des conclusions similaires. Pour les auteurs de l'étude, la principale cause du problème vient de l'obsession d'Amazon pour la rapidité.

Des blessures plus sévères

L'étude conclut que «les travailleurs dans les entrepôts d'Amazon ne sont pas seulement blessés plus fréquemment que dans les autres entrepôts, ils sont également blessés plus sévèrement». Ainsi, les employés qui ont dû prendre des congés à la suite d'une blessure ont été en moyenne absents pendant 46,3 jours, soit une semaine de plus que la moyenne dans le secteur. Le Strategic Organizing Center a qualifié la situation «d'épidémie d'accidents du travail».

En réponse, Amazon a déclaré avoir investi plus d'un milliard de dollars pour la sécurité au travail l'année dernière. Son équipe de sécurité compte désormais plus de 6.200 personnes. «Bien que tout incident soit de trop, nous continuons à apprendre et nous constatons des améliorations grâce à des programmes d'ergonomie, des exercices guidés sur les postes de travail des employés, des équipements d'assistance mécanique, la configuration et la conception des postes de travail, [...] pour n'en citer que quelques-uns», a déclaré un porte-parole du géant américain.

Amazon n'en est pas à sa première controverse concernant la sécurité de ses employés. Plus tôt dans l'année, l'entreprise s'était excusée après avoir nié que ses livreurs étaient obligés d'uriner dans des bouteilles en plastique, ce qui, en réalité, était vrai. Ce scandale est venu s'ajouter à une longue série d'accusations, selon lesquelles les employés, dans les entrepôts ou en livraison, n'ont pas le temps d'aller aux toilettes. Pendant la première vague de Covid-19, Amazon a également été accusé de ne pas respecter les recommandations sanitaires, ce que la société a nié une fois de plus.