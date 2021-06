Qu'est-ce qu'une doula, à qui Meghan Markle pourrait faire appel pour son accouchement?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Insider

Ce deuxième bébé royal fait déjà parler de lui. Alors que Meghan Markle devrait accoucher d'une petite fille dans le courant de l'été selon les pronostics, plusieurs tabloïds affirment que l'échéance pourrait avoir lieu plutôt que prévu. Ce qui est sûr, c'est que cette naissance sera bien différente de celle d'Archie: elle se fera aux États-Unis et non au Royaume-Uni, à la maison, et la duchesse pourrait être aidée par une doula, révèle un article publié sur le site Insider. Meghan Markle n'a toutefois pas confirmé qu'elle en avait engagé une.

Vous vous demandez peut-être ce qu'est une doula. C'est une spécialiste non-médicale de l'accouchement, formée pour soutenir les femmes, avant, pendant et immédiatement après la naissance. Elle apporte une aide physique, émotionnelle et pédagogique.

Leurs missions sont diverses. Elles peuvent suggérer un changement de position pendant l'accouchement, réaliser un toucher pour faciliter la sortie d'un bébé mal positionné, ou encore insister pour qu'une femme pousse davantage avant de subir une césarienne. Elles ont également un rôle très spirituel. «Nous sommes l'amie, la sœur, la mère ou la tante de substitution, nous sommes des porte-paroles, explique Sabia Wade, connue sous le nom de «The Black Doula». Parfois, nous devons être les combattantes.»

Un soutien important pour les femmes noires

Les bienfaits des méthodes utilisées par les doulas sont d'ailleurs reconnus. Selon une étude, le «soutien continu pendant le travail» qu'elles fournissent serait notamment à l'origine de meilleurs résultats médicaux pour la mère et l'enfant. Grâce aux doulas, les femmes ont plus de chance d'accoucher par voie vaginale, d'avoir un travail plus court, de subir moins d'anesthésies et de césariennes, et globalement de vivre une meilleure expérience, ajoute Insider. Les scores d'Apgar, le test qui évalue rapidement l'état de santé du nouveau-né, sont également meilleurs.

Les doulas sont aussi des partenaires particulièrement importantes pour les futures mères noires. Et pour cause, aux États-Unis, les femmes noires ont deux fois et demie plus de probabilité de mourir pendant la grossesse, l'accouchement ou le post-partum immédiat que les femmes blanches. Cette inégalité peut s'expliquer par les statuts socio-économiques, l'accès aux traitements prénataux, ou encore les préjugés raciaux dans le système médical actuel.

«Il n'y a pas de réponse unique à cette crise, mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'une doula est probablement l'option la plus rapide que nous puissions offrir à une personne noire qui accouche», affirme Sabia Wade. C'est pour cette raison qu'avec son association, elle propose des services de doula gratuits ou peu coûteux aux communautés sous-représentées, au lieu de 800 ou 1.200 dollars (655 et 984 euros) en moyenne.