Cinq podcasts pour les fans de «Top Chef»

Plus qu'une semaine avant la finale de la saison 12 de «Top Chef», qui devrait voir s'affronter Matthias Marc, Sarah Mainguy et/ou Mohamed Cheikh (rayer la mention inutile, comme on dit). Si cette saison n'était pas forcément la plus excitante de ces dernières années, et que beaucoup n'en peuvent plus d'entendre «La victoire, elle est chez les Rouges aujourd'hui!» entre deux jeux de mots de Philippe Etchebest, rien ne saurait tarir l'appétit des fans de l'émission culinaire de M6. Et après quatorze semaines de compétition, peut-être vous restera-t-il même une petite place pour un dessert sonore, un podcast en lien avec votre émission préférée.

Gastronomie sur petit écran

Bouffons

«De “Top Chef” à TikTok: la nourriture sur écrans»

Nouvelles Écoutes

27 minutes

Pourquoi regarde-t-on de la cuisine à la télévision ou sur les réseaux sociaux? Il peut paraître absurde, en effet, de passer des heures à saliver devant un plat qu'on ne peut ni humer ni goûter. La journaliste Emilie Laystary pose la question à Constance Lasserre, alias @hungryconsti, influenceuse culinaire sur Instagram. Ensemble, elles évoquent la cuisine à la télévision, de Maïté à Cyril Lignac en passant par «Un dîner presque parfait», et tentent d'analyser comment le petit écran participe à démocratiser la gastronomie (et à renverser la vapeur en matière de prescription culinaire).

Le parcours de Sarah Mainguy

À poêle

«Sarah Mainguy»

Julie Gerbet

41 minutes

Ne vous arrêtez pas à la qualité sonore imparfaite de l'épisode: l'interview de Sarah Mainguy, demi-finaliste (et peut-être finaliste, qui sait!) de cette saison de «Top Chef» par la podcasteuse Julie Gerbet mérite le détour. En plus d'expliquer son parcours atypique dans l'univers de la cuisine, la jeune cheffe du Vacarme à Nantes dévoile ses inspirations et sa vision du concours «Top Chef» dans cet épisode de À poêle, qui nous fait aimer Sarah Mainguy encore un peu plus.

Cheffe cinq étoiles

Elles s'attablent

«Hélène Darroze, l'étoile libre»

ELLE

28 minutes



La coach de la brigade rouge est surtout l'une des cheffes les plus reconnues de sa profession: Hélène Darroze, cinq étoiles Michelin au compteur et un titre de meilleure femme cheffe du monde en 2015 au classement 50 best, se livre au micro de la journaliste Danièle Gerkens dans Elles s'attablent, podcast du magazine ELLE. De ses études de commerce à sa troisième étoile en passant par l'adoption de ses filles et son statut de femme cheffe, Hélène Darroze se dévoile réellement dans cet entretien passionnant.

Poulet frit et micro

Dans le ventre

«Mory Sacko»

Sony Music

20 minutes

Prenez l'un des candidats les plus sympathiques de ces dernières années, ajoutez une journaliste culinaire de talent, un plat de poulet frit et un micro, vous obtiendrez une interview pop et gourmande du jeune chef Mory Sacko. Réalisé par Zazie Tavitian pour Sony Music, cet épisode de Dans le ventre retrace le parcours et les influences culinaires du chef de MoSuke, ainsi que son ambition (avouée et exaucée) d'obtenir une étoile Michelin. Attention cependant, si vous êtes phobiques des bruits de bouche: ce podcast n'est pas pour vous.

Le débrief

On va taper dedans

Florian et Ludovic

14 x 60 minutes

Après leur podcast sur la série The West Wing, Florian et Ludovic, deux téléspectateurs visiblement assidus, ont décidé de lancer leur programme de débrief de «Top Chef», intitulé On va taper dedans. S'ils n'ont pas le talent pour les légendes hilarantes d'Anaïs Bordages, leur bilan de chaque épisode permet de prendre du recul sur l'émission qui vient d'être diffusée et de suivre la compétition comme un Euro de football. Bref, c'est un podcast à garder sous le coude pour dans quelques mois, quand «Top Chef» vous manquera trop et que vous voudrez revivre l'effervescence du concours sans regarder toute la saison en replay.