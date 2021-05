Un couple d'Américains cache de l'argent dans des produits bébé pour aider les parents

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Today

Un couple d'Américains a décidé de venir en aide aux jeunes parents, particulièrement touchés par la crise du Covid-19, en cachant de l'argent dans des produits destinés aux bébés et jeunes enfants vendus en supermarché, rapporte un article publié sur le site de l'émission de télévision américaine «Today». L'objectif de Patrick et Krystal Duhaney, parents de deux enfants âgés de 5 et 8 ans et bientôt d'un troisième, était également d'égayer la journée d'autres familles.

Le couple a partagé son acte de générosité sur Instagram, dans une vidéo publiée le 30 avril dernier, qui est devenue virale depuis. On distingue les deux parents en train de glisser des billets à l'intérieur de plusieurs boîtes de couches, de lait, de tire-lait ou encore de biberons, dans trois enseignes Target en Californie du Sud: Manhattan Beach, Carson North et Signal Hill. Krystal Duhaney affirme qu'ils ont caché environ 1.000 dollars (un peu plus de 800 euros) en une journée, lors de leur «Target run».

«Lorsque nous avons eu notre premier bébé, nous avions du mal à joindre les deux bouts», confie dans la vidéo l'infirmière et fondatrice de Milky Mama, une organisation qui promeut l'allaitement. «Maintenant que je possède une entreprise rentable, je voulais donner en retour parce que je sais combien cela peut être difficile.»

Aider à leur tour

Tout a commencé lors d'une virée shopping, lorsque Patrick et Krystal Duhaney se sont rendus compte que les prix des articles essentiels pour bébés avaient énormément augmenté depuis l'époque où ils étaient jeunes parents, précise l'article. «Nous nous sommes souvenus à quel point il était difficile pour nous, nouveaux parents, de nous offrir certains articles de base», explique la mère de famille à Today Parents. «Et nous pouvons imaginer à quel point cela doit être difficile pendant cette pandémie.»

Quand le couple était en difficulté, il a pu recevoir l'aide de voisins, collègues, amis et famille. Il leur semblait donc naturel de montrer à d'autres jeunes parents qu'ils n'étaient pas seuls et «que quelqu'un se souciait d'eux». Avec ce geste, Krystal Duhaney espère également que ceux qui trouveront les cadeaux surprises se sentiront soutenus et feront preuve de générosité à leur tour.

«Le monde a besoin de plus de gentillesse et j'espère que notre vidéo a inspiré d'autres personnes à répandre la joie et la gentillesse partout où elles vont», ajoute-t-elle. Le couple prévoit d'ailleurs de refaire des dons de ce type à l'avenir, dans d'autres magasins Target du pays.