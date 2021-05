Des cheveux recyclés pour lutter contre les marées noires et faire du compost

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Les coiffeurs s'engagent pour la planète. Au Royaume-Uni et en Irlande, les cheveux coupés dans les salons sont collectés et utilisés pour empêcher les marées noires de se répandre dans la mer, rapporte un article de The Guardian. Cette initiative fait partie d'une action plus large du Green Salon Collective (GSC), qui vise à rendre le secteur de la coiffure plus écologique en réduisant les déchets des salons. Depuis son lancement il y a dix mois, 550 salons de coiffure ont adhéré à ce programme de recyclage.

«Les salons de coiffure sont l'un des principaux responsables de la production de déchets dans le commerce de détail», explique Paul Seaward, cofondateur du GSC. «Nous avons été choqués de voir à quel point le Royaume-Uni est en retard en matière de durabilité des salons de coiffure, cette initiative était attendue depuis longtemps.»

Pour protéger la mer, les déchets de cheveux sont donc utilisés pour fabriquer des barrages capillaires, dont le but est d'absorber les déversements de pétrole, indique le quotidien britannique. Concrètement, les cheveux sont tassés dans des tubes en coton ou en nylon, qui sont ensuite placés sur les côtes des plages. Cette méthode a notamment fait ses preuves lors de la marée noire provoquée par le naufrage d'un pétrolier japonais à l'Île Maurice en juillet 2020.

Teintures et décolorants brûlés pour produire de l'énergie

En temps normal, environ 99% des cheveux coupés dans les salons sont envoyés dans des décharges, précise GSC. Grâce au programme, 500 kg de cheveux ont été récoltés jusqu'à présent, dont 50 kg ont été utilisés pour les barrages. Le reste a été donné à des agriculteurs pour le compost. Les cheveux contiennent en effet des protéines et de l'azote, des éléments essentiels pour le développement des plantes.

Les cheveux ne sont pas les seuls à avoir une seconde vie. Au cours des trois premiers mois du programme, 2,2 tonnes de papier aluminium, utilisé par les coiffeurs pour les couleurs, ont été recyclées. Les salons participants sont également invités à collecter leurs déchets liquides, tels que les teintures et décolorants rincés dans les éviers. Ils seront ensuite envoyés dans une infrastructure du réseau National Grid, puis brûlés afin de produire de l'électricité, au lieu de polluer les sols et les eaux souterraines.

«Tous les salons devraient adhérer au programme, nous devons assumer la responsabilité de nos déchets», confie Karine Jackson, propriétaire d'un salon dans le quartier londonien Covent Garden. «Ce n'est que le début de quelque chose d'énorme.» Pour participer, les coiffeurs doivent également verser 125 livres (environ 145 euros) au collectif, qui encourage les salons à augmenter leurs tarifs comprenant une «redevance verte» pour couvrir cette adhésion.