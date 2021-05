Twitter Blue arrive bientôt, mais avance masqué

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Twitter prépare quelque chose, mais il ne semble pas encore prêt à nous expliquer de quoi il s'agit. Parmi les achats intégrés qu'il sera bientôt possible d'effectuer sur les boutiques d'applications, on trouve un effet un certain Twitter Blue, disponible pour 2,49 livres ou 2,99 dollars (ce qui représente entre 2 et 3 euros). La firme à l'oiseau bleu n'a pas encore donné davantage de détails, mais les supputations vont bon train chez les observateurs et observatrices.

D'après la BBC, qui s'est penchée sur le sujet, l'adhésion à Twitter Blue devrait être possible sous peu, même s'il est encore trop tôt pour savoir si son téléchargement sera possible dans tous les pays ou non. Twitter confirme en tout cas son désir de diversifier ses rentrées d'argent et de ne pas se reposer sur ses revenus publicitaires.

Spécialisée dans les nouvelles technologies, la blogueuse Jane Manchun Wong affirme être la première utilisatrice payante de ce nouveau service, qui inclut des fonctionnalités de base (modification du thème ou de l'icône d'application). Mais ce n'est évidemment pas tout.

Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store



For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer



Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons



Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 27, 2021

Si l'on en croit Wong, Twitter Blue inclut la possibilité d'annuler un tweet juste après son envoi, comme il est par exemple possible de le faire avec un courriel envoyé trop vite sur Gmail. Elle évoque également l'existence d'un mode lecture permettant de mieux lire les threads (assemblages de nombreux tweets formant un long texte). Chez Twitter, aucune confirmation n'a été apportée.

À LIRE AUSSI Entre féministes et masculinistes, les réseaux sociaux ont choisi leur camp

Le réseau social continue en tout cas à se diversifier, puisque depuis avril, il est par exemple possible d'envoyer de l'argent (vers une cagnotte, une campagne de financement...) directement via le réseau social. Le but, similaire à celui affiché par Instagram, est d'empêcher autant que possible les utilisateurs et utilisatrices de sortir de l'interface du réseau social.

Reste que cette dernière fonctionnalité, nommée Tip Jar, semble encore perfectible, puisqu'en cas de paiement via PayPal, elle permet aux destinataires de la somme d'argent de connaître l'adresse postale des expéditeurs et expéditrices. Niveau protection des données, on repassera.