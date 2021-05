Amazon crée une cabine censée favoriser le bien-être de son personnel

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Pas franchement réputé pour sa façon de traiter ses travailleurs et travailleuses, Amazon a annoncé à la mi-mai la mise en place d'un dispositif visant officiellement à améliorer leur bien-être. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, l'entreprise a rendu publique la création de cabines nommées AmaZen, destinées à favoriser la santé mentale du personnel de ses entrepôts.

AmaZen est partie intégrante du programme Working Well, dont l'objectif est de fournir aux employé·es «des activités physiques et intellectuelles, des exercices de bien-être, et des conseils nutritionnels». Utilisables pendant les pauses, les cabines décrites par la BBC permettent de visionner de courtes vidéos qui incluent des séances de méditation, des scènes calmes avec des sons apaisants...

Face au déferlement de réactions négatives qui ont suivi sa publication sur Twitter, la vidéo a été rapidement supprimée par Amazon. On pouvait y voir une sorte de cabine téléphonique sans téléphone, mais avec une chaise, un petit écran et quelques plantes en pot. Au plafond, un ciel bleu orné de jolis nuages blancs.

À LIRE AUSSI Le nouveau siège social d'Amazon comparé à l'émoji crotte

Une telle installation semble en effet bien dérisoire face aux conditions de travail souvent exécrables proposées dans les entrepôts. Le fait que l'AmaZen semble y avoir été déposée un peu au hasard, comme un cheveu sur la soupe, est assez symbolique: cela ressemble à un coup de communication foireux plutôt qu'à une réelle tentative de bien traiter celles et ceux qui suent sang et eau pour la firme de Jeff Bezos.

Avant d'être supprimée, la vidéo avait été téléchargée par des internautes. Depuis, elle fait l'objet de nombreux détournements, qui insistent sur le côté dystopique de l'AmaZen ou imaginent qu'il s'agit en fait d'une cabine prévue pour que le staff de l'entrepôt puissent aller pleurer en toute discrétion.