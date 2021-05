La poste espagnole lance une campagne antiraciste et se prend les pieds dans le tapis

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

L'initiative est critiquée. Le service postal espagnol vient de lancer une collection de timbres à vocation antiraciste, baptisée «les timbres de l'égalité», représentant différentes teintes de peau, rapporte un article du Washington Post. Le but de la campagne est de sensibiliser à l'inégalité raciale et de lutter pour la diversité, l'inclusion et l'égalité des droits.

La particularité de la collection est que les timbres ont une valeur différente selon la teinte de peau qu'ils représentent. «Plus le timbre est foncé, moins il aura de valeur, explique l'entreprise publique Correos, dans un communiqué de presse. Par conséquent, lors d'un envoi, il sera nécessaire d'utiliser plus de timbres noirs que de timbres blancs. De cette façon, chaque lettre, chaque envoi deviendra un reflet de l'inégalité créée par le racisme.» Ainsi, le timbre noir vaut 70 centimes, le marron 80 centimes, le marron plus clair 1,50 euro et le blanc, celui qui a le plus de valeur, coûte 1,60 euro.

La campagne, réalisée en collaboration avec l'ONG SOS Racismo, a été lancée au même moment que le début du mois européen de la diversité et du premier anniversaire de la mort de George Floyd, précise le service postal.

«Accidentellement raciste»

Cette initiative n'a pas vraiment eu l'effet escompté et ne fait pas l'unanimité. Certains internautes parlent d'une campagne «accidentellement raciste», d'autres l'assimilent au parti d'extrême droite espagnol, Vox, ou affirment qu'elle est le reflet du manque de diversité dans la majorité des entreprises espagnoles.

L'intention du service postal «était bonne», mais elle a finalement envoyé un message raciste, analyse Moha Gerehou, journaliste et auteur d'un livre sur le racisme en Espagne. Selon lui, cela s'explique par le fait que les campagnes de ce type en Espagne sont souvent conçues «par des Blancs».

Pourtant, dans son communiqué de presse, le service postal espagnol Correos est clair: la campagne tente de faire comprendre que la valeur d'une personne ne doit pas avoir de couleur. Sur son compte Twitter, il insiste sur son objectif de sensibiliser le public à «une réalité injuste et douloureuse qui ne devrait pas exister». De son côté, SOS Racismo évoque dans une déclaration, l'importance de rendre visible la discrimination raciale.

En Correos creemos que el valor de una persona no debería tener color, por eso lanzamos #EqualityStamps: una colección de sellos en la que cuanto más oscuro sea el color del sello, menor valor tendrá. Reflejando así una injusta y dolorosa realidad que no debería existir. — Correos (@Correos) May 25, 2021

Avant cette campagne antiraciste, Correos s'était déjà engagé à plusieurs reprises dans des combats sociaux, précise le quotidien américain. L'année dernière, il avait notamment dévoilé un timbre arc-en-ciel à l'occasion du mois des fiertés et un 2019 des «timbres de la protestation» en soutien au mouvement des jeunes pour l'environnement.