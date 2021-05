Les relations de voisinage augmentent avec le niveau de diplôme et les revenus

Temps de lecture: 7 min

La crise sanitaire de 2020 éclaire d'un nouveau jour les relations de voisinage. Mais quelles sont-elles en France? En prenant appui sur l'enquête «Mon quartier, mes voisins» que nous avons réalisée en 2018, nous examinons si l'on voisine tous de la même façon. Quelles sont les différences selon le type d'habitat? Selon le niveau d'instruction, le revenu, la catégorie socioprofessionnelle?

Dans les années 1980, François Héran avait analysé, à partir de l'enquête «Contacts», comment les Français voisinaient. Trente-cinq plus tard, l'enquête «Mon quartier, mes voisins» s'est intéressée aux relations que les individus entretiennent (sous la forme de visites, d'échanges de services, etc.) avec les personnes qui habitent leur immeuble (ou les maisons alentour) et avec les autres habitants de leur quartier. D'une enquête à l'autre, les pratiques de voisinage apparaissent étonnamment stables. Mais nous ne voisinons pas tous de la même manière, ni avec n'importe qui. Tout dépend des contextes sociaux et résidentiels.

Le voisinage: une affaire qui reste importante

En 2018, les visites et les échanges de services entre voisins sont pratiqués par une part importante de la population, proche de celle observée il y a trente-cinq ans: 75% des personnes interrogées dans l'enquête «Mon quartier, mes voisins» sont entrées chez un voisin (d'immeuble ou de quartier) dans les douze derniers mois et 76% ont reçu un voisin chez eux (contre 73% et 74% dans l'enquête Contacts); 68% ont rendu un service et 63% en ont reçu (contre 62% et 62%). Les motifs de visites et les services les moins engageants (une simple discussion, prêter des ingrédients) sont les plus fréquemment cités, mais les deux tiers des visites impliquent des échanges de sociabilité (allant du café au repas) et près d'un tiers des enquêtés s'entraident pour garder, conduire ou récupérer les enfants.

Dans le même sens, seuls 10% des enquêtés de 2018 n'ont aucune conversation dans leur voisinage immédiat (voisins d'immeubles ou des maisons alentour) et 6% seulement ne parlent ni à leurs voisins immédiats ni aux autres habitants du quartier. Si les conversations se résument souvent à des banalités (comme la météo), d'autres thèmes sont évoqués: le cadre de vie, la vie privée, plus rarement la politique ou la religion (tableau 1). Plus encore, loin d'être anodines, les conversations entre voisins sont pour beaucoup (74%) l'occasion d'échanger des informations – sur les commerces du quartier (64%), les établissements scolaires (40%), des opportunités d'emploi (23%) ou des contacts pour des services à domicile (32%).

Le voisinage s'accompagne parfois de conflits. Depuis les années 1980, ces derniers n'ont pas progressé. Seule une personne enquêtée en 2018 sur quatre en déclare au moins un depuis son installation dans le logement actuel. En revanche, 86% se plaignent de gênes ou de nuisances, telles que le bruit (66%), des saletés ou dégradations (45%), des impolitesses (28%)… Ces gênes n'occasionnent, une fois sur deux, ni conflit, ni jugement, ni évitement. En fait, les conflits constituent une forme particulière de relations de voisinage: moins on voisine, moins on a de difficultés avec ses voisins.

Voisiner: une pratique socialement différenciée

Très répandue, la relation de voisinage reste néanmoins très différenciée. Elle culmine aux âges intermédiaires (30-44 ans), chez les familles avec enfants, les propriétaires et les habitants fixés dans le quartier depuis au moins dix ans; elle est peu répandue chez les jeunes (18-29 ans), les personnes vivant seules, les locataires et les nouveaux venus (moins de deux ans); par contre les hommes voisinent autant que les femmes, les natifs autant que les immigrés.

La hiérarchie sociale marque surtout les visites de convivialité et les échanges de services.

Les pratiques de voisinage augmentent avec le niveau de diplôme et les revenus: 90% des personnes sans diplôme et 89% des membres d'un ménage gagnant moins de 1.000 euros par mois ont a minima des conversations avec leurs voisins, alors que c'est le cas de 96% des «bac+5 et plus» et plus de 99% des hauts revenus (plus de 6.000 euros par mois).

La hiérarchie sociale marque surtout les visites de convivialité (café, thé, apéritif, repas) et les échanges de services (tableau 2), avec deux exceptions, les petits indépendants qui voisinent davantage que les cadres, et les employés de services directs aux particuliers, qui le font plus que les ouvriers et les employés de la fonction publique et policiers, pourtant mieux dotés. Ces deux groupes partagent le fait de travailler auprès du public et, plus souvent que les autres, dans ou près de leur quartier.

Les discussions entre voisins sont plus variées en haut de la hiérarchie sociale. Les cadres abordent plus souvent des sujets politiques et s'informent davantage sur les commerces du quartier et les services à domicile (baby-sitter, femmes de ménage, plombier…).

Des réseaux de relations sélectifs

Les propriétés sociales influencent aussi le choix des personnes fréquentées. En étudiant les réseaux de contacts des personnes interrogées, on peut identifier les critères de sélection. Dans 84% des cas, elles lient des voisins ayant le même statut d'occupation du logement (tableau 3), très au-delà des 51% qu'aurait donnés une répartition aléatoire.

À cela plusieurs raisons: le cloisonnement des cages d'escalier dans les logements sociaux, des intérêts disjoints entre propriétaires et locataires, des affinités entre résidents proches par le cycle de vie, les origines, le mode de vie ou les goûts. Une des conséquences de cela est la faible mixité sociale des relations de voisinage dans les quartiers de mixité sociale programmée, ces derniers juxtaposant des immeubles aux statuts d'occupation différenciés.

Dans 72% des cas, les relations de voisinage concernent deux personnes de même sexe, mais les relations des femmes sont plus exclusives que celles des hommes (78% contre 60%). L'appartenance sociale est également structurante: dans 44% des cas, les relations se tissent entre membres du même groupe socioprofessionnel (une répartition aléatoire aurait donnée 39%).

Ce sont les personnes nées en France qui sélectionnent le plus leurs relations en fonction de leur origine.

De surcroît, quand il ne s'agit pas du même groupe, il s'agit de groupes proches: 40% des relations de voisinage des cadres sont des cadres, 32% sont de profession intermédiaire ou indépendante et 20% seulement sont employés ou ouvriers; inversement, 11% des relations des employés et ouvriers sont cadres, 22% relèvent des professions intermédiaires ou indépendants et 51% sont employés ou ouvriers.

En revanche, on n'observe guère de repli ou d'entre-soi lié au pays de naissance. Alors que 27% de la population des quartiers enquêtés est née à l'étranger, seules 5% des relations de voisinage associent deux personnes nées dans un même pays étranger. Ce sont les personnes nées en France qui sélectionnent le plus leurs relations en fonction de leur origine: 84% d'entre elles sont nées en France –un écart de six points par rapport à la composition moyenne de leur voisinage.

Les variations locales du voisinage

L'intensité et la nature des relations de voisinage varient en fonction des contextes résidentiels. Les visites de convivialité et les échanges de services sont plus fréquentes dans les quartiers bourgeois et gentrifiés ainsi que dans les communes rurales (tableau 4); des écarts qui ne sont pas la simple traduction des caractéristiques sociales des habitants. Les habitants des quartiers de mixité sociale programmée échangent des services mais peu d'invitations.

Les configurations territoriales influencent également le choix des voisins fréquentés. Par exemple, c'est dans les communes rurales (84%), les quartiers gentrifiés (79%) et bourgeois (78%) qu'on a le plus de chances de fréquenter des voisins nés dans le même pays, du fait de la faible diversité des origines dans ces espaces; à l'inverse, dans les grands ensembles la proportion s'élève à 46% –un résultat qui met à mal le mythe des relations de voisinage communautaires dans ce type de quartier.

Ces «effets de quartier» n'affectent pas tous les habitants au même degré; ils interagissent avec les propriétés sociales des individus.

Ainsi, la probabilité d'avoir au moins un cadre dans son réseau de voisinage dépend à la fois du contexte de résidence et du milieu social (figure). Si bien que les cadres d'Ainay à Lyon comptent trois fois plus souvent un cadre dans leur réseau que les employés ou ouvriers du même quartier.

Le voisinage est donc loin d'être aujourd'hui un cadre résiduel des relations sociales; il n'est pas non plus un lieu surinvesti dans des logiques de séparatisme social ou de communautarisme. Les relations de voisinage demeurent toutefois très inégalitaires socialement et territorialement. Sur ce dernier point, la crise sanitaire et ses différentes séquences de confinement ne semblent pas avoir profondément changé la donne.

