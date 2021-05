Ross aurait bien pu monter son canapé dans les escaliers

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Qui n'a pas hurlé «Mais ça passe!» devant sa télé, en regardant l'un des moments les plus emblématiques de la série Friends, lorsque le canapé de Ross est bloqué dans les escaliers de l'immeuble? Dans l'épisode 16 de la saison 5, intitulé «Celui qui enviait ses amis», Ross vient d'acheter un nouveau canapé, et pour ne pas payer des frais de livraison exorbitants, il décide de transporter le meuble lui-même, avec l'aide de Rachel et Chandler.

Mais la tâche s'annonce plus compliquée que prévue. Le trio a du mal à manœuvrer le canapé, malgré les indications de son propriétaire et son célèbre «pivot» crié à plusieurs reprises. Résultat légèrement excessif et irréversible: les amis décident de couper le canapé en deux. Un drame qui aurait pourtant pu être évité selon une mathématicienne, qui affirme que Ross aurait pu transporter son canapé dans les escaliers, révèle The Independent dans sa rubrique Indy100. Certes, la scène aurait été beaucoup moins drôle.

Caroline Zunckel, consultante en science des données, a analysé la scène en détail et grâce à des dimensions estimées du canapé et des escaliers, elle a mis au point une équation et une méthode qui auraient fonctionné. Pour prouver sa théorie, elle a même effectué plus de 10.000 simulations basées sur différentes mesures, avec l'aide d'un site internet américain de colocation, SpareRoom, précise le quotidien britannique.

Pivoter et incliner

«C'est vraiment très simple, affirme la mathématicienne. En appliquant le théorème de Pythagore aux mesures estimées du canapé de Ross en position verticale et aux dimensions de la cage d'escalier, j'ai pu établir qu'il aurait été possible pour Ross de faire passer le canapé par la cage d'escalier et de le faire entrer dans l'appartement.»

Concrètement, pour y parvenir, Ross, Rachel et Chandler auraient dû procéder en six étapes. D'abord mesurer la largeur des escaliers (qui correspond à WS dans le calcul), la largeur (WC) et la longueur (LC) du canapé. Utiliser ensuite une équation pour trouver l'angle minimum dont le canapé a besoin pour être incliné vers le haut afin de se déplacer autour du coin à 90 degrés de la cage d'escalier. Soit: 44,15064 - (11,94274 x WS) + (8,69119 x WC) + (3,65961 x LC).

Une fois le calcul fait, il faut porter le canapé dans les escaliers aussi loin que possible, l'incliner vers le plafond selon le résultat trouvé à l'étape 2 afin de faire pivoter le meuble sans qu'il soit bloqué. Le virage passé, il suffit de remettre le canapé parallèle aux escaliers et le porter jusqu'à l'appartement. Si Matt Hutchinson, directeur de la communication de SpareRoom, avoue que les calculs donnent mal à la tête, selon lui, «la solution pour Ross est assez simple: “pivoter” et “incliner”».