Une Américaine gagne un million de dollars pour s'être fait vacciner contre le Covid

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Le gros lot. Alors que certains États américains offrent des donuts aux citoyens qui se font vacciner contre le Covid-19, l'Ohio a organisé une grande loterie de vaccination. Le premier prix? Un chèque d'un million de dollars, soit un peu plus de 800.000 euros, rapporte un article de The Independent. Les deux premiers gagnants du tirage au sort ont été annoncés en direct à la télévision.

Abbigail Bugenske, une jeune diplômée, a eu la chance de remporter le chèque et Joseph Costello a reçu une bourse universitaire complète pour effectuer ses études dans les collèges publics de l'Ohio, comprenant la gratuité des frais de scolarité, du logement et des livres. Les gagnants des quatre derniers prix de la loterie seront annoncés les mercredis des prochaines semaines, précise le quotidien britannique.

Congrats, Joseph! You just won a full-ride college scholarship! If you’re between 12 and 17 years-old and had at least one dose of the vaccine, you could be next! Sign up at https://t.co/ZmJ8iKoSlV! pic.twitter.com/StHlWewhW5