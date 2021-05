Aux Seychelles, pays le plus vacciné au monde, les cas de Covid augmentent

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Bloomberg

Cet archipel de l'océan Indien qui compte moins de 100.000 habitants est en train de vivre la crainte de tous les pays. Avec 64% de sa population ayant reçu les deux doses requises, les Seychelles sont actuellement la nation la plus vaccinée au monde contre le Covid-19. Mais, contre toute attente, le nombre d'infections a augmenté: au 13 mai dernier, un tiers des cas actifs, soit environ 900, concernaient des résidents entièrement vaccinés, révèle un article de Bloomberg.

Un phénomène inédit que les épidémiologistes peinent à expliquer, d'autant que la situation d'Israël, deuxième pays le plus vacciné, est totalement différente, puisque les contaminations y ont réellement chuté. «Il est probable que le seuil d'immunité collective n'ait pas été atteint, si c'est le variant sud-africain qui est présent», analyse Raina MacIntyre, professeure de biosécurité à l'université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, lors d'une présentation en ligne le 18 mai.

Le gouvernement, qui comptait sur sa campagne de vaccination pour faire revenir les touristes et relancer l'économie, tente de rassurer: les contaminations augmentent, mais les cas sont rarement graves. «Nous n'avons que quelques personnes nécessitant des soins intensifs. Deux sur quarante» dans les hôpitaux, indique le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, dans une interview le 10 mai. «Le vaccin protégera les gens de l'apparition de symptômes graves.»

Des vaccins moins efficaces?

Le cas des Seychelles soulève cependant plusieurs questions: les vaccins administrés sur l'archipel ont-ils échoué? Un variant plus résistant et infectieux circule-t-il? Le petit pays est une sorte de test grandeur nature pour deux des vaccins les plus utilisés au monde, indique le média économique. 57% de la population vaccinée a reçu le vaccin chinois Sinopharm, approuvé par l'OMS, et 43% le vaccin AstraZeneca. Contrairement à Israël, dont les habitants ont majoritairement été vaccinés avec Pfizer-BioNTech, ce qui pourrait expliquer la différence de situation.

Les essais cliniques suggèrent que les vaccins à ARNm (Moderna et Pfizer) sont plus efficaces pour stopper le Covid et ses variants que les vaccins plus traditionnels tels que Sinopharm et AstraZeneca. Dans un graphique, Bloomberg rappelle notamment que l'efficacité estimée après une deuxième dose s'élève à 94,5% pour Moderna, 94,2% pour Pfizer, 81,5% pour AstraZeneca et 78,1% pour Sinopharm. On ne sait cependant pas quel vaccin a été administré aux 900 cas positifs vaccinés.

D'autres doutes persistent également: on ne connaît pas les variants dominants sur les îles, même si le sud-africain a été détecté en février, ni le pourcentage exact –qui ne cesse d'évoluer– de la population qui doit être immunisée pour atteindre l'immunité collective. Pour faire face à cette situation inédite, l'Organisation mondiale de la santé a envoyé une équipe multidisciplinaire aux Seychelles et discute actuellement avec le gouvernement afin de mener une étude sur l'efficacité du vaccin.