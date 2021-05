Un couple indien se marie dans un avion pour contourner les restrictions sanitaires

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Un mariage dans les cieux. Alors que les cas de Covid-19 ne cessent d'augmenter en Inde et qu'une majeure partie du pays est confinée, un couple a réservé la totalité d'un vol de la compagnie aérienne SpiceJet, pour deux heures, le temps de se marier. Une manière inédite de transgresser les normes sanitaires.

Le couple, originaire de la ville de Madurai, dans l'État confiné du Tamil Nadu dans le sud de l'Inde, aurait échangé ses voeux au moment où l'avion survolait le temple Meenakshi Amman, l'un des plus connus de l'État, précise un article de The Independent. Environ 170 invités étaient présents sur ce vol reliant Madurai à Bangalore. Au Tamil Nadu, le nombre de personnes actuellement autorisées à se réunir pour une cérémonie est limité à 100.

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n