En Floride, une école retouche les photos de 80 adolescentes pour cacher leur décolleté

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Times

Riley O'Keefe, une jeune fille de quinze ans, pose tout sourire pour l'album photo de la Bartram Trail High School, dans le comté de Saint Johns, en Floride. Mais à regarder de plus près, quelque chose cloche. Une barre noire semble avoir été posée numériquement sur son haut de la même couleur, afin que sa poitrine soit totalement effacée. Elle n'est pas la seule, au moins 80 autres étudiants de l'établissement ont observé ce genre de retouches, rapporte le New York Times.

Yearbook photos of at least 80 female students at Bartram Trail High School in St. Johns County, Fla., were digitally altered to cover more of their chests, according to parents. https://t.co/xH02WUUW9d