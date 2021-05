Politique et fellation: l’événement Zoom d’un gouverneur argentin piraté avec du porno

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice Us

L'événement se présentait comme une réunion pour la jeunesse, organisée sur la plateforme Zoom par le gouverneur de la province d'Entre Ríos, Gustavo Bordet, et des jeunes membres du Parti justicialiste, le Parti au pouvoir en Argentine. On devait y parler politique, pandémie et avenir du pays. Finalement, on aura surtout vu des personnes se masturber et pratiquer divers actes sexuels.

Les organisateurs de l'événement n'y avaient peut-être pas pensé, mais installer en toile de fond de la conférence des panneaux numériques diffusant en direct les vidéos des milliers de participants interagissant via Zoom n'était pas forcément une très bonne idée. Et ça n'a pas loupé. Derrière les quelques politiciens présents pour l'occasion, certaines vidéos d'internautes en ligne se sont subitement transformées en contenus pornographiques, rapporte le média Vice Us.

Soy optimista sobre el tiempo que viene. Tenemos que consolidar las cosas que nos unen, dar las discusiones de acuerdo a nuestras convicciones. Este #EncuentroGeneracional es un espacio muy necesario porque la juventud es el motor de las transformaciones. pic.twitter.com/UcRy9RAns0 — Gustavo Bordet (@bordet) May 18, 2021

Ainsi, pendant que les intervenants s'enchaînaient au micro, on voit en arrière-fond un homme se masturber sur sa chaise, sans que son visage soit identifiable, ainsi que des vidéos de fellations notamment. Vidéos en direct ou préenregistrées? Personne ne le sait, et aucun internaute ou pirate informatique n'a pu être interpellé suite à l'incident.

Pas une première

Avec les hackeurs, la plateforme Zoom a parfois des petits airs de Chatroulette, célèbre site des années 2010 qui mettait des internautes en relation de manière aléatoire. Aujourd'hui, les pirates informatiques adorent visiblement se glisser dans les meetings pour y partager des contenus évidemment choquants et inattendus. De multiples cas similaires ont en effet été recensés à travers le globe, notamment lors de cours scolaires à distance.

Récemment, une audience en ligne du palais de justice de Brampton, en Ontario, au Canada, en a subi les frais. En plein procès virtuel, des images pornographiques et des croix gammées ont envahi à plusieurs reprises la conversation Zoom.

Dans une note nettement plus réjouissante, de fausses manipulations sur la plateforme peuvent aussi amener à des moments cocasses. On se souvient notamment de cette vidéo rapidement devenue virale, où un avocat américain fait face à un juge sans parvenir à désactiver le filtre lui faisant prendre l’apparence d’un chat.