L'asthme chez les nourrissons lié à la pollution de l'air in utero

Plus le temps passe, plus l'on observe les ravages de la pollution atmosphérique sur le corps humain. Une récente étude, publiée dans l'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, vient d'en montrer une nouvelle conséquence: les tout-petits dont les mères ont été exposées à des niveaux élevés de particules ultrafines (UFP) pendant la grossesse sont davantage susceptibles d'avoir de l'asthme, rapporte le Guardian.

Les chercheurs ont suivi près de 400 mères de la ville de Boston, aux États-Unis, durant leur grossesse, mais aussi quelque temps après la naissance de leur enfant. En parallèle, ils ont observé leur exposition aux particules ultrafines (UFP) qui sont rejetées, entre autres, par les trafics routiers et la combustion.

Résultat, les nourrissons dont les mères avaient été exposées à des niveaux d'UFP de 30.000 par centimètre cube d'air avaient près de quatre fois plus de risques de développer de l'asthme que ceux dont les mères avaient été exposées à des niveaux de 15.000 UFP par centimètre cube d'air. Un écart de pollution qui correspond, selon le média britannique, à la différence entre une route avec beaucoup de circulation à une route peu fréquentée.

Selon les scientifiques, la pollution entrerait à travers les poumons de la femme enceinte et serait susceptible de passer à la fois dans sa circulation sanguine et dans son placenta. Le fœtus, quant à lui, serait particulièrement sensible au stress oxydatif que les particules de pollution provoquent dans les tissus corporels.

Par ailleurs, l'étude laisse sous-entendre que les particules ultrafines interfèreraient avec le système hormonal du foetus pendant la grossesse. Les scientifiques ont en effet découvert que le laps de temps pendant lequel les foetus étaient bien plus sensibles aux UFP durant la grossesse différait entre les foetus mâles et femelles. Affaire à suivre donc.

Repérer l'asthme chez l'enfant

L'asthme peut être assez difficile à détecter pour les parents, qui ont tendance à minimiser les symptômes de toux par exemple. La première chose à noter pour identifier l'asthme, c'est de repérer l'aspect récidivant des bronchites, bronchiolites et des toux chroniques.

Cette toux se manifeste notamment pendant la nuit, explique à Santé Magazine Jocelyne Just, responsable du Centre de l’asthme et des allergies de l’enfant de l’hôpital Trousseau de Paris. «Cette toux est particulière. Elle réveille l’enfant en deuxième partie de nuit, vers deux heures du matin. C’est une toux en quinte sèche qui peut durer trente minutes à une heure. Elle est déclenchée par l’agitation, le contact avec des irritants comme le tabac ou la pollution.».

L'asthme sous forme de crise aurait en revanche tendance à se manifester tard, à l'âge de 4 ans à 7 ans environ.