«Phoenix», un podcast pour renaître des cendres de la rupture amoureuse

Se faire larguer n'est jamais une partie de plaisir. Larguer quelqu'un non plus, d'ailleurs. Outre les pleurs, la tristesse et l'angoisse, les ruptures sont bien souvent un moment d'introspection pas franchement agréable où chacun se retrouve en son for intérieur pour contempler sa solitude et sa souffrance. Bref: c'est la lose.

Plutôt que de se morfondre, les deux humoristes Marine Baousson et Bérengère Krief ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps après la rupture qu'a vécue la seconde. Réunies dans une maison à la campagne pendant une semaine, elles ont enregistré un podcast frais et bienveillant intitulé Phoenix, conçu pour aider leurs auditeurs et auditrices à surmonter une séparation.

Entre amies

Publiés d'un seul coup le jour de la Saint-Valentin, les vingt-six épisodes de Phoenix se suivent et ne se ressemblent pas. Allant de deux à quarante-cinq minutes selon les thèmes et les formats, ils proposent tour à tour d'essayer de passer les sept étapes du deuil le plus en douceur possible, de danser sur des playlists adaptées à chaque étape ou bien d'assister à une conversation à cœur ouvert au coin du feu entre les deux amies.

Les «coins duf'» comme les appellent les deux comédiennes, ce sont de longues conversations au cours desquelles Marine Baousson et Bérengère Krief font le point sur leur vie amoureuse et sur leurs anciennes ruptures respectives. Ces moments d'intimité partagée nous donnent le sentiment d'être une petite souris qui assiste discrètement à un instant unique.

D'autres épisodes sont directement adressés à l'auditoire et forment une sorte de boîte à outils dans laquelle venir piocher au moment opportun: «À écouter si t'es vénère», «À écouter si tu vas lui écrire ou l'appeler», «Egoboost»... Seule déception: l'épisode «À écouter si tu as des enfants», dans lequel les deux jeunes femmes disent qu'elles n'en ont pas, et donc qu'elles ne savent pas quoi dire (était-ce bien utile alors de consacrer un épisode à ce sujet?).

Sororité et rigolade

Malgré cela, la grande force de ce podcast à mi-chemin entre un programme de développement personnel et un auto-documentaire sans prétention est qu'il inclut pleinement les personnes qui l'écoutent tout au long des épisodes. Après avoir elles-mêmes présenté leurs «CV amoureux» respectifs, Marine et «Bérenge» ne cessent de s'adresser directement à leur auditoire, sans jamais l'enjoindre à quoi que ce soit.

«Je ne te jugerai jamais si tu replonges parce que je l'ai fait mille fois avant toi», rassure Bérengère Krief à la fin de l'épisode «Sororité frère #5: Toi, t'es un train de faire une rechute!» Un titre bien choisi pour cette mini-série dans la série qui respire la sororité et la bienveillance, sans jamais tomber dans la mièvrerie ou la compassion.

Comme des bonnes copines auprès desquelles on se réfugierait après une séparation (désirée ou non), Marine Baousson et Bérengère Krief nous accompagnent dans le deuil de la relation avec leurs personnalités pétillantes et leur complicité d'amies de longue date. Drôle et touchant à la fois, ce guide de survie de la rupture est un outil parfait pour accompagner vos proches dans un moment pareil si vous ne savez pas comment les consoler.