Tout ce qu'on sait de l'épisode spécial de «Friends» à venir

Les acteurs de la célèbre sitcom Friends se réunissent pour un épisode spécial intitulé «Friends: The Reunion», qui sera diffusé sur HBO Max le 27 mai. Mais qui sont les Friends en question et quel genre de retrouvailles préparent-ils?

Pour le savoir, nous avons parcouru la bande-annonce du programme, image par image, à la recherche d'indices. Voici tout ce que nous avons pu déduire sur «Friends: The Reunion».

C'est la réunion de «Friends» de NBC, pas de «Friends» d'ABC

Si vous regardez attentivement la bande-annonce, vous pouvez identifier les acteurs et actrices David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox et Matt LeBlanc.

Cela signifie que «Friends: The Reunion» rassemblera très probablement le casting de la sitcom Friends de NBC, et non celui de la courte série comique Friends, qui a duré cinq épisodes au printemps 1979 avant de disparaître de la surface de la terre. C'est probablement pour le mieux: Friends de NBC est l'une des séries les plus appréciées de tous les temps, tandis que Friends d'ABC était médiocre. Voici quelques extraits de la critique de cette dernière par Howard Rosenberg pour le Los Angeles Times:

«Raté. [...] prévu pour ne durer qu'un temps (espérons que ce temps soit très court) [...] un fiasco [...] trop immature même pour son public cible [...] des sermons parentaux lourds et maladroits dans un épisode stupide [...] un mauvais exemple [...] On pourrait qualifier les épisodes de déchets, mais ce serait une insulte pour les déchets.»

Aïe! À en juger par sa bande-annonce, «Friends: The Reunion» n'a rien à voir avec le Friends de 1979. Howard Rosenberg peut donc dormir sur ses deux oreilles.

Les acteurs se baladeront au ralenti dans les studios de Warner Bros

Plus précisément, nous savons, d'après la bande-annonce, qu'ils descendront la 3e rue sur un quart de rue au moins, en direction de l'avenue B, à côté du plateau 9. Continueront-ils tout droit jusqu'à la zone Embassy Courtyard / New York Park ou bifurqueront-ils vers Stage 24, où Friends a été tournée à l'origine? Nous aurons notre réponse le 27 mai.

Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix, apparaîtra bien

Si vous êtes le genre de personne qui tient à regarder «Friends: The Reunion» pour y voir la lauréate du prix Nobel de la paix 2014, Malala Yousafzai, bonne nouvelle! La militante pakistanaise, qui est née entre le final de la saison 3 de Friends («Celui qui allait à la plage») et le premier épisode de la saison 4 («Celui qui soignait les piqûres de méduses») puis a remporté le prix Nobel de la paix à l'âge de 17 ans, apparaîtra dans «Friends: The Reunion» pour une raison qu'on ignore encore. Voici la liste complète des guest stars, qui comprend des figures historiques de Friends, mais aussi des superstars, de la K-pop avec BTS à Kit Harrington de Game of Thrones.

Ça va être plus lent et plus mélancolique

L'enregistrement original de «I'll be there for you» (la BO de Friends) des Rembrandts tourne autour de 192 battements par minute, tandis que la version du trailer de l'épisode spécial n'est qu'à 147 BPM, avec en plus une bonne dose de musique actuelle, moins adolescente. On peut en déduire que les retrouvailles de Friends seront environ 23% plus lentes et au moins 75% plus mélancoliques qu'avant. Par exemple, la phrase de Rachel dans l'épisode pilote original de 1994, «Et c'est là que j'ai réalisé à quel point Barry ressemble à Monsieur Patate», deviendrait «Et c'est là que j'ai réalisé à quel point Baaaaaaaarry ressemble à Moooonsieeeuuur Pataaaaaate».

Lisa Kudrow n'apprécie pas tellement le coup de pub

L'une des Friends, Lisa Kudrow, n'a pas apprécié la déclaration officielle que le service de publicité de HBO Max lui a demandé de faire pour promouvoir l'épisode, à savoir: «Rejoints par des invités exceptionnels, nous sommes tous retournés sur le plateau d'origine, Stage 24 des studios Warner Bros, pour une réunion spéciale non scénarisée en l'honneur de la série.»

Kudrow s'en est prise au service marketing en discutant avec Conan O'Brien:

Comme le fait remarquer O'Brien, «celui qui a écrit ça sait comment marche le show-biz». On ne peut qu'espérer pouvoir en dire autant de la personne qui a écrit «Friends: The Reunion» de HBO Max... Sauf que l'épisode n'est pas scénarisé, donc de qui parle-t-on? Des producteurs? Le show-biz, on vous dit!