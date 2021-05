Comment la gauche a perdu, en trente ans, le vote ouvrier (au profit de l'extrême droite)

Temps de lecture: 8 min

Avec le temps va tout s'en va... Mais où est donc passé le vote ouvrier? Née sous l'égide des penseurs marxistes à la toute fin du XIXe siècle, avec la mécanisation des moyens de production et le développement exponentiel de l'industrie lourde, la classe ouvrière a occupé une place prépondérante sur le plan politique et social jusque dans la seconde moitié du siècle suivant. Le XXIe siècle n'a pas vu sa disparition mais plutôt sa transformation en profondeur. Celle-ci a eu des conséquences abyssales sur le plan électoral.

Car le mouvement ouvrier, concept différent de la classe ouvrière, a enregistré, dans le même temps, un recul, voire un retrait, impressionnant. Principal pourvoyeur du vote ouvrier jusqu'à la fin des années 1970, le Parti communiste français (PCF) a été effacé progressivement de la scène politique. Jusqu'à occuper aujourd'hui une place sans aucun rapport avec celle qui était la sienne au lendemain de la Libération, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Une place quasi marginale au regard de ses heures de gloire qui ne semblent être qu'un lointain souvenir. Quand elles ne sont pas tout simplement inconnues des plus jeunes.

Trente ans de métamorphose de l'électorat frontiste

Une étude de Jérôme Fourquet, directeur du pôle opinion et stratégies d'entreprise à l'Ifop (Institut français d'opinion publique), vient à point nommé pour apporter un éclairage documenté sur la question de savoir où se situe majoritairement, à moins d'un an de l'élection présidentielle, le vote ouvrier. Intitulée «1988-2021: trente ans de métamorphose de l'électorat frontiste», cette analyse d'avril dernier rappelle, d'abord, l'ancrage du vote d'extrême droite dans la société française puisque, depuis trois décennies, «un membre de la famille Le Pen obtient un score à deux chiffres lors d'une élection présidentielle». Et les intentions de vote mesurées pour celle de 2022 ne démentent pas ce constat.

1988-2021: évolution du score du FN/RN au premier tour de l'élection présidentielle. | Jérôme Fourquet/Ifop

Une des mutations prioritaires au sein des strates de l'électorat du Front national (FN), rebaptisé Rassemblement national (RN) en 2018, est fondée sur le niveau de diplôme, selon Fourquet. En 1988, avec Le Pen père, les titulaires d'un diplôme supérieur à bac+2 étaient les plus rétifs à un vote d'extrême droite (9% d'entre elles et eux) et ceux qui avaient un niveau inférieur au bac, les plus enclins (16%). On note que le delta entre ces deux catégories était de sept points. En 2017, avec Le Pen fille, la première catégorie est passée à 8% et la seconde à... 31%. L'écart s'est considérablement creusé pour atteindre vingt-trois points.

Le phénomène se diffuse maintenant au niveau des titulaires du bac dans les intentions de vote pour 2022 (mesurées en 2021). Alors que le vote lepéniste est quasi stable dans la catégorie au niveau éducatif le plus élevé (12% au lieu des 9% de 1988), il grimpe à 34% (contre 13% en 1988) chez les titulaires du baccalauréat. Et il s'affirme encore dans la catégorie des détenteurs d'un diplôme inférieur au bac: 33% contre 31% en 2017, comme noté ci-dessus.

Plus de quatre ouvriers sur dix votent Le Pen

Cette observation faite en fonction du niveau de diplôme a évidemment une traduction politique puisque les moins diplômés sont cantonnés, beaucoup plus qu'auparavant, dans les métiers les moins en vue et les moins bien payés. «Tout se passe, écrit Fourquet, comme si le parti lepéniste avait progressivement capitalisé sur le ressentiment et le sentiment de relégation culturelle et sociale des publics les moins diplômés au fur et à mesure que le niveau éducatif moyen était rehaussé.» Le résultat électoral de ce mouvement socio-culturel est l'augmentation considérable sur un peu plus de trente ans de la part des ouvriers et des employés votant pour le FN/RN.

Alors que la proportion d'ouvriers votant pour le parti lepéniste en 1988 était de 17% –un pourcentage assez peu différent de ce qui était observé chez les employés (14%), dans les professions intermédiaires (15%) ou chez les cadres et dans les professions intellectuelles (14%)–, ce taux a énormément gonflé, passant à 39% lors de l'élection présidentielle de 2017. La part des employés a suivi une tendance de même nature car elle est montée à 30% à l'occasion de ce même scrutin. Les projections qui peuvent être faites au travers des intentions de vote pour 2022 accentuent encore ces phénomènes haussiers: le taux atteint 45% des ouvriers et 42% des employés.

1988-2021: évolution du score du FN/RN au premier tour de l'élection présidentielle dans les milieux populaires. | Jérôme Fourquet/Ifop

«Le fait que plus de quatre personnes sur dix appartenant [aux milieux populaires] aient l'intention de voter pour Marine Le Pen au premier tour de 2022, relève Fourquet, témoigne de la très forte emprise idéologique du RN dans ces catégories.» Force est de constater que cette emprise idéologique n'a pas toujours été de ce côté de l'échiquier politique, c'est-à-dire à l'extrême droite. Loin s'en faut.

Même si la classe ouvrière a toujours été moins homogène que ce que pensaient et disaient les marxistes pour les besoins de la cause, il n'en demeure pas moins que l'histoire de la gauche, socialiste et communiste, est intimement liée à l'émergence de la notion de classe ouvrière. Créée au début du XXe siècle, la SFIO (Section française de l'Internationale ouvrière, IIe Internationale) ne contient même pas le socialiste dans son sigle, tant ouvrier et socialiste recouvrent le même champ politique dans l'esprit de ses initiateurs.

Quand le PCF était le premier parti de France

Lors de son congrès de 1920, à Tours, une majorité de congressistes quitte la SFIO pour adhérer, sous l'influence des Soviétiques qui ont pris le pouvoir en Russie en 1917, à la SFIC (Section française de l'Internationale communiste, IIIe Internationale). La SFIC deviendra, en 1921, le Parti communiste français (PCF) qui représente, pour les marxistes, «l'avant-garde de la classe ouvrière». C'est dire à quel point les communistes voulaient damer le pion aux socialistes comme représentants les plus authentiques du monde ouvrier. Même si celui-ci n'était pas fait d'un seul bloc politique.

En effet, même si une majorité, écrasante probablement, des ouvriers révolutionnaires ou réformistes votaient à gauche, notamment pour le PCF jusque dans les années 1970 et en partie pour le PS jusque dans les années 2000, ils coexistaient avec des ouvriers catholiques ou conservateurs dont le vote penchait à droite, comme ce fut notamment le cas pendant la période gaulliste. Cette hétérogénéité est décrite dans une étude du politologue Florent Gougou intitulée «Les mutations du vote ouvrier sous la Ve République»: il constate que «le vote ouvrier n'est donc pas naturellement acquis à la gauche».

Lors du congrès de Tours, en 1920. | Agence de presse Meurice via Wikicommons

Il n'en demeure pas moins que le Parti communiste se présentait comme le porteur idéal des aspirations ouvrières qui, à l'en croire, trouvaient leur plein épanouissement dans la «patrie du socialisme». De fait, le PCF fut le premier parti de France en termes électoraux dans l'immédiat après-guerre. Il jouissait alors, sur le plan intérieur, de l'image du parti des 75.000 fusillés –un chiffre très éloigné de la réalité, ce qui n'ôte rien à la bravoure de militants communistes qui ont sacrifié leur vie dans la Résistance bien avant que l'appareil du parti ne décide de s'y engager à la suite de l'invasion de l'URSS par les armées du IIIe Reich, en juin 1941.

Sur le plan extérieur, il profite de l'aura de la Grande Guerre patriotique victorieuse conduite par Staline et l'armée rouge contre le nazisme sur le front de l'Est. Il est vrai que le PCF sera longtemps d'une grande fidélité au stalinisme.

La récession de l'âge d'or communiste

Lors de l'élection de la première Assemblée constituante, en octobre 1945 (celle qui va clore le cycle de la IIIe République), il obtient 26,2% des voix et 159 sièges: il devance les démocrates-chrétiens centristes du MRP (Mouvement républicain populaire). Il culmine même à 28,3% aux législatives de novembre 1946 (la IVe République a été instaurée en octobre) et détient un tiers des sièges de l'Assemblée nationale.

Grâce au vote ouvrier et au soutien de l'intelligentsia de gauche –les communistes occupent alors une place prépondérante parmi les intellectuels–, le PCF tient le haut du pavé sur l'échiquier politique jusqu'à la fin des années 1970. À l'élection présidentielle de 1969, son candidat, le kominternien Jacques Duclos, obtient 21,3% des suffrages exprimés. Et dix ans plus tard, Georges Marchais, qui conduit la liste du Parti aux premières élections européennes, décroche 20,5% des voix.

Mais l'âge d'or est déjà entré en récession par la combinaison d'une multitude de facteurs qui sont défavorables au Parti communiste, en France et en Europe de l'Ouest. On peut citer pêle-mêle les interventions militaires extérieures de l'URSS pour sauver «le socialisme réel», les mutations de la société française après 1968, le rétrécissement progressif de la classe ouvrière au profit d'une classe moyenne aux contours moins déterminés dans les décennies qui suivent, la montée en puissance du Parti socialiste (PS) qui est couronnée par la victoire de François Mitterrand à la présidentielle de 1981, puis celle de 1988, la chute du Mur de Berlin en 1989 et la dislocation de l'Empire soviétique à partir de 1991, le mouvement de désindustrialisation, etc.

Le vote ouvrier n'est plus au rendez-vous

Le vote ouvrier n'est plus au rendez-vous de la gauche et du PCF en particulier. Selon le politologue Florent Gougou déjà cité, «il semble que le vote de classe ouvrier [atteint] son maximum lors des élections législatives de 1973, avant de décliner progressivement par la suite». Georges Marchais est surpris par son score (15,4%) à la présidentielle de 1981. Ce recul est confirmé aux européennes de 1984 où la liste du secrétaire général n'atteint que 11,2%, c'est-à-dire qu'il fait jeu égal avec le président du Front national, Jean-Marie Le Pen, dont la liste obtient 11%. Cinq ans avant, la liste d'extrême droite conduite par Jean-Louis Tixier-Vignancour avait fait péniblement... 1,3%.

Les nombreux bastions rouges ouvriers de la région parisienne qui firent la grandeur du PCF vont tomber les uns après les autres.

À partir de ce basculement, la suite de l'histoire n'est plus qu'une descente accélérée vers les enfers électoraux. À la présidentielle de 1988, André Lajoinie, candidat communiste concurrencé par le dissident Pierre Juquin, n'obtient que 6,8% des voix alors que Le Pen père est à 14,4%. Aux européennes de 1989, le PCF n'a plus qu'un score à un chiffre (7,7%) et l'extrême droite est à 11,7%.

L'enchaînement des scrutins n'est plus qu'une longue litanie de défaites qui mettent en évidence la perte du cœur électoral du Parti communiste: sa base ouvrière. Les nombreux bastions rouges ouvriers de la région parisienne qui firent la grandeur du PCF tombent les uns après les autres. Jusqu'au fiasco des européennes de 2019 où, avec 2,5% des suffrages exprimés, le PCF n'envoie aucun représentant au Parlement de Strasbourg, quand les lepénistes en propulsent vingt-trois avec 23,3% des voix.

Absents des deux dernières consultations présidentielles (2012 et 2017) après s'être rangé derrière Jean-Luc Mélenchon (chef de fil successivement du Front de gauche et de La France insoumise), les communistes ont décidé de présenter leur secrétaire national, Fabien Roussel, en 2022, pour conjurer un retrait définitif du paysage politique français. Pourront-ils compter, comme dans le temps d'avant, sur le vote des ouvriers dont le nombre est passé de 6,9 millions, soit 30% de l'emploi total, en 1982, à 5,3 millions (20%) en 2019? Rien n'est moins sûr.