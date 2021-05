Connaissez-vous les êtres mythologiques du Québec?

Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Quels sont les êtres mythologiques/fantastiques typiques du Québec?»

La réponse de Thomas de La Marnierre, historien:

Le diable

Il est très présent dans la mythologie québécoise. On peut se demander si ce n'est pas un syncrétisme avec les autochtones, pour qui il y avait souvent des joueurs de tours dont il fallait se méfier. Le diable vient souvent déguisé en être humain pour comploter afin de ravir votre âme. Il vient tenter de séduire Rose Latulippe de danser après minuit lors du mardi gras pour partir avec son âme. Il séduit les bûcherons qui s'ennuient de leur famille et les convainc de courir la chasse-galerie (voyager dans le ciel en canot volant).

À LIRE AUSSI Tous les morts dans l'Iliade d'Homère en une infographie

Le loup-garou

Comme en France, les gens croyaient souvent sérieusement à l'existence du loup-garou, et cette croyance a été d'autant plus renforcée que cela s'accordait très bien avec le wendigo de plusieurs nations autochtones. Différents incidents de panique se sont réellement produits. À l'époque où la France avait peur de la Bête du Gévaudan, au XVIIIe siècle, une Bête de Kamouraska au Québec faisait au même moment la une du journal. Au XIXe siècle, on trouve un cas raconté dans le texte d'un voyageur (transporteur de fourrures sur un canot d'écorce) qui se serait écarté de son campement et, quand il a été retrouvé, ses compagnons pensaient que c'était un loup-garou.

À LIRE AUSSI Les dragons ont-ils vraiment existé?

La Corriveau

La Corriveau est une femme accusée de meurtre qui a été suspendue dans une cage, comme un pirate, par les Anglais qui occupaient Québec en 1759.

Charles Walter Simpson (1878-1942), Le squelette de La Corriveau, dans sa cage de fer, terrorisant un voyageur. | Légendes du Saint-Laurent. Montréal: Canadian Pacific Railway, 1926 via Wikimedia

Cette femme a vraiment existé, mais ce châtiment a été considéré comme tellement inusité que les gens ont pensé que le squelette de la Corriveau dans sa cage continuait de hanter Québec.