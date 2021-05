Les laits végétaux sont-ils vraiment bons pour vous?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Times

Le rayon lait du supermarché a bien changé depuis quelques années. Non loin du lait de vache traditionnel trônent désormais à une place de choix les laits d'amande, de soja, d'avoine, de riz et même de pois. Ces laits végétaux présentent à première vue de multiples atouts, notamment pour les personnes devant éviter les produits laitiers. Sont-ils pour autant bons pour la santé?

La réponse ne peut être que nuancée. Bien que les laits végétaux soient souvent considérés comme plus sains que le lait de vache, ce n'est pas nécessairement le cas, explique au New York Times Melissa Majumdar, porte-parole de l'Académie de nutrition et de diététique, aux États-Unis.

La plupart de ces laits sont en effet enrichis de plusieurs nutriments présents naturellement dans celui de vache, note le média américain. Mais certains manquent souvent à l'appel, comme les protéines, le potassium et la vitamine D. L'alternative ne fait donc pas totalement le job.

Par ailleurs, certains laits végétaux pourraient avoir des inconvénients, notamment le lait de soja, dont certains composés suscitent des inquiétudes. Sa valeur nutritionnelle est en revanche la plus proche du lait de vache, tout comme le lait de pois, tandis que le jus d'amande contiendrait une quantité intéressante de calcium. Le lait de riz est par contre très riche en glucides et le lait de coco contient des acides gras saturés.

Attention au sucre

Là où le bât blesse chez les laits végétaux, c'est surtout concernant leur teneur en sucre. Des versions très sucrées abondent sur le marché et mettent à mal l'aspect sain du produit. «Finalement, ça revient à consommer un soda ou un jus de fruit industriel», assure le docteur Laurent Chevallier à LCI.

Ce n'est pour autant pas une fatalité: il suffit de bien regarder l'étiquette du produit, tout en faisant attention aux versions aromatisées, à la vanille par exemple –ces dernières sont souvent bien plus sucrées.

L'endocrinologue et chercheur en obésité à l'hôpital pour enfants de Boston, David Ludwig, explique au New York Times qu'il ne faut pas avoir peur de ces boissons alternatives. Il précise cependant qu'une inquiétude réside si l'on en boit en grande quantité, à cause de l'absence de certains nutriments et de leur forte concentration en glucides.

Selon lui, il est préférable de manger directement des graines de soja ou des amandes entières, plutôt que de les consommer sous forme de lait: cela permettrait de profiter davantage de leurs nutriments. Par ailleurs, les laits végétaux ne doivent pas servir d'alimentation de base aux nouveaux-nés, prévient Futura Sciences.

Malgré les quelques défauts cités plus haut, les laits végétaux présentent bien entendu des avantages: ils sont notamment plus faciles à digérer pour les personnes qui ne tolèrent pas bien le lactose. Ils constituent ainsi une solution adéquate. En outre, ils ne contiennent pas de cholestérol et sont souvent moins caloriques que le lait entier.

Autres arguments chez les consommateurs de ces boissons en leur faveur: le respect du bien-être animal et leur faible impact sur l'environnement. Si aucun doute ne peut être émis sur le premier critère, le second doit être nuancé, car tous les laits végétaux ne sont pas écologiques. Aux États-Unis par exemple, l'engouement pour le lait d'amande a entraîné la surexploitation de gigantesques vergers d'amandiers, en Californie entre autres, responsable d'hécatombes chez les abeilles.