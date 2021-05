Régionales en PACA: les sirènes de la division enflamment Les Républicains

Temps de lecture: 2 min

La bataille des élections régionales de juin est lancée et elle a démarré très fort en Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). Dimanche 2 mai, Jean Castex annonçait dans le JDD une union entre Renaud Muselier, actuel président Les Républicains (LR) de la région et candidat à sa réélection, et la liste LREM de la secrétaire d'État Sophie Cluzel. Cette annonce a plongé la droite dans un psychodrame. La direction de LR a refusé cet accord et demandé à Renaud Muselier de ne pas accueillir de parlementaires LREM ou de ministres sur la liste. Et finalement ce vendredi, on apprend que Sophie Cluzel tourne le dos à Renaud Muselier et dirigera une liste LREM.

Que comprendre à ces manœuvres politiques? Des alliances LR/LREM sont-elles pertinentes pour faire barrage au Rassemblement national? Que deux droites se rassemblent en vue du premier tour, est-ce si étonnant?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en parlent avec leurs invitées Virginie Le Guay, éditorialiste politique, et Laetitia Krupa, journaliste spécialiste de la communication politique, dans «Politique», l'émission de France 24, en partenariat avec Slate.fr.