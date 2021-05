Comment le costume cravate est devenu l'uniforme du monde moderne

Temps de lecture: 2 min

L'habit ne fait pas le moine. Pourtant le costume cravate est devenu la panoplie de l'homme moderne à partir de la fin du XIXe siècle. L'histoire de ce vêtement recouvre celle de l'américanisation du monde industriel. Veston, chemise blanche, cravate, pantalon, le tout dans un tissu souvent uni, confèrent aux hommes une nouvelle silhouette, aux épaules plus marquées. Il devient le signe d'une réussite.

Comment le costume cravate s'est-il imposé au fil du temps, et pas seulement en Occident? Comment a-t-il été repris et détourné par les féministes, les Teddy Boys, les sappeurs congolais? Qui sont ceux qui l'ont rejeté pour résister au monde dont il est devenu le symbole?

Manuel Charpy, historien des cultures matérielles et visuelles au XIXe siècle, répond à ces questions dans le dernier épisode de Faire l'histoire. Manuel Charpy dirige l'InVisu, le laboratoire du CNRS et de l'INHA, depuis janvier 2019. Il travaille en particulier sur l'histoire sociales des images, sur les techniques au quotidien, sur le monde des objets domestiques et sur l'histoire du vêtement et de la mode. Il est l'auteur notamment du Théâtre des objets – Espaces privés, culture matérielle et identité bourgeoise, Paris, 1830-1914 (Flammarion).