Tourisme: comment sauver nos vacances sans détruire la planète

L'Antarctique est le seul continent à la fois inhabité (sauf bases scientifiques) et non approprié par des États. Il réunit donc des conditions exceptionnelles pour expérimenter une sanctuarisation totale pouvant servir de modèle à d'autres espaces inhabités mais appropriés, afin d'éviter la «tragédie des biens communs», ce phénomène bien connu de surexploitation d'une ressource commune livrée à l'irresponsabilité de certains, sans aucun bénéfice pour le milieu d'accueil.

La sanctuarisation de l'Antarctique présenterait plusieurs intérêts, d'ordres différents:

Protéger un continent qui recèle des écosystèmes uniques et emprisonne de grandes quantités de gaz à effet de serre.

Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux très longs déplacements de touristes qui, à plus de 80%, viennent des pays riches et à 75% de l'hémisphère Nord.

Mettre en avant l'idée qu'un continent échappe encore à l'emprise humaine (hors bases scientifiques qui, déjà, y sont de plus en plus nombreuses).

Aujourd'hui, l'accès à ce continent est réglementé par le Traité de l'Antarctique, prolongé par le Protocole de Madrid (1991, trente-deux États signataires). Ce protocole relatif à la protection de l'environnement en Antarctique précise qu'il s'agit d'une «réserve naturelle consacrée à la paix et à la science» et y interdit les activités relatives aux ressources minérales autres que celles menées à des fins scientifiques. Le tourisme relève des activités non interdites, mais soumises à étude d'impact. Dans la pratique, ce sont les professionnels du tourisme qui ont la charge de la protection du continent! Même le WWF défend le point de vue de la régulation, et non de l'interdiction. Interdire l'accès des touristes à ce continent serait pourtant plus facile qu'ailleurs, en l'absence –unique au monde– d'opposition locale, faute d'habitants.

À l'époque où on multiplie les opérations de réensauvagement, l'Antarctique ne doit pas être intégré à l'écoumène touristique.

À l'époque où, çà et là, on multiplie les opérations de réensauvagement, le dernier continent inhabité ne doit pas être intégré à l'écoumène touristique, prolongement de sa base arrière qu'est le sud de la Patagonie, d'où partent bateaux et avions. Pour profiter de cette manne, Chili et Argentine ont fait le choix de peupler une région il y a peu de temps quasiment vide, loin de tout, à grands frais énergétiques, au bénéfice d'une clientèle qui vient principalement de l'hémisphère Nord.

La France, présente de façon permanente en Terre-Adélie depuis 1950 et qui joua un rôle déterminant dans l'adoption du Protocole de Madrid, présidente en 2021 de la réunion annuelle des parties au Traité sur l'Antarctique, pourrait porter dans les instances internationales le projet de sanctuarisation touristique de cette terra nullius, l'un des grands enjeux du siècle.