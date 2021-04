Deux YouTubeurs risquent d'être expulsés de Bali pour avoir porté un faux masque

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Un «prank», une blague, qui a mal tourné. Deux YouTubeurs risquent d'être expulsés de Bali après avoir réalisé une vidéo humoristique dans laquelle l'un d'eux enfreint la loi locale sur l'obligation du port du masque contre le Covid-19, rapporte un article de CNN. La vidéo, publiée le 22 avril sur la chaîne YouTube de Josh Paler Lin, a été retirée par son propriétaire, selon la chaîne de télévision américaine. Elle est tout de même devenue virale, puisque d'autres internautes l'ont partagée à leur tour.

On y voit une jeune femme, nommée Leia Se, qui tente d'entrer dans un supermarché sans masque. Pour une cause évidente, le vigile lui interdit l'entrée. Mais au lieu de faire demi-tour et de trouver un masque en tissu ou chirurgical, le YouTubeur lui peint un faux sur son visage, à l'arrière d'une voiture. Cette fois-ci, la jeune femme passe la sécurité avec succès et se balade pendant plusieurs minutes dans le magasin, sous le regard interloqué de la clientèle.

Bien qu'il s'agisse de la première infraction connue de Josh Paler Lin et Leia Se, leurs passeports auraient été saisis par les autorités locales. «Ils seront examinés avec les services de l'immigration afin de prendre la décision de les expulser ou non», confirme aux médias locaux I Putu Surya Dharma, porte-parole du bureau régional du ministère du droit et des droits de l'homme à Bali.

«Divertir les gens»

Selon un communiqué de la police, Leia Se serait une citoyenne russe et Josh Paler Lin serait originaire de Taïwan, mais résiderait aux États-Unis. Ce dernier s'est depuis excusé sur son compte Instagram, dans une vidéo sous-titrée en anglais et en indonésien. L'influenceur aux 3,4 millions d'abonnés sur YouTube était accompagné de Leia Se et de leurs avocats. Ils étaient tous masqués.

«L'intention de faire cette vidéo n'était pas du tout de manquer de respect ou d'inviter tout le monde à ne pas porter de masque, indique Josh Paler Lin. J'ai fait cette vidéo pour divertir les gens parce que je suis un créateur de contenu et que c'est mon travail de divertir les gens.» Il promet ensuite de ne pas récidiver.

Depuis le début de la crise sanitaire, l'Indonésie applique une politique stricte concernant le port du masque. Par exemple, la police est autorisée à mettre des amendes à la première infraction et à expulser les étrangers à la deuxième, indique CNN. Les autorités auraient d'ailleurs délivré 8.864 amendes ou contraventions pour non-respect du masque, en une seule semaine en janvier dernier. Des étrangers ont même dû faire une série de pompes pour ne pas avoir respecté le protocole sanitaire.