En Malaisie, un artiste accusé d'avoir insulté la reine avec une playlist Spotify

Repéré sur The Jakarta Post

Une arrestation inquiétante pour la liberté d'expression. En Malaisie, un artiste a été arrêté le 23 avril dernier pour avoir publié sur Spotify une playlist satirique jugée insultante envers la reine, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, révèle un article publié dans The Jakarta Post. Selon la police, une enquête a été ouverte pour infraction à la législation sur la sédition.

Fahmi Reza, qui risque jusqu'à trois ans de prison, a comparu devant le tribunal le lendemain avant que la police n'obtienne une ordonnance de détention provisoire d'un jour. Le Malaisien de 44 ans fait également l'objet d'une enquête au nom de la loi sur les communications. «Des mesures sévères seront prises sans compromis contre toute personne qui menace intentionnellement la sécurité publique», a déclaré Huzir Mohamed, un haut responsable de la police.

La playlist en question, est composée de 101 chansons, dont la quasi-totalité comprend le mot «jealousy» et dont la couverture est un portrait de la reine, rapporte un communiqué de la police malaisienne. L'artiste militant s'est inspiré d'un commentaire très critiqué de la reine, posté sur son compte Instagram officiel. Alors qu'un internaute lui demandait si la famille royale était vaccinée contre le Covid-19, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah avait simplement répondu: «Êtes-vous jaloux?»

«Une arrestation injustifiée»

Dans ce pays d'Asie du Sud-est où les membres de la famille royale sont très respectés et où ceux qui les insultent sont souvent punis, l'arrestation de l'artiste militant est vivement critiquée. Et pour cause: elle vient s'ajouter aux préoccupations déjà existantes concernant la détérioration de la liberté d'expression, précise le quotidien indonésien.

«Cette arrestation est injustifiée, disproportionnée et démontre la persistance de réponses autoritaires de l'actuel gouvernement à l'égard de toute forme d'expression qui critique le pouvoir en place», dénonce une coalition de groupes de défense des droits, pour qui «la satire joue un rôle important dans la société».

Ce n'est pas la première fois que Fahmi Reza a affaire à la justice et aux autorités. En 2018, l'artiste avait passé un mois en prison après avoir réalisé une caricature de l'ancien Premier ministre malaisien, Najib Razak. Ce dessin, représentant un clown et qui l'a fait connaître, était devenu un symbole de protestation contre le régime au pouvoir.