À Majorque, un homme arrêté pour avoir contaminé 22 personnes au covid

La police espagnole ne plaisante pas avec le Covid-19. Un homme accusé d’avoir ignoré les consignes sanitaires a été arrêté pour agression. Le Majorquin se serait rendu dans une salle de sport et à son travail alors qu’il montrait des symptômes aiguës du Covid 19.

La police a expliqué avoir commencé à enquêter après qu’une vague de contaminations a touché la ville de Manacor, dans l’est de l’île principale des Baléares. L’homme arrêté aurait «caché sa maladie».

Quelques jours avant la création du cluster, l’homme aurait commencé à montrer des symptômes, mais refusé de quitter son travail. Après un test PCR, il aurait en plus continué de venir travailler et d’aller à sa salle de sport habituelle, sans attendre le résultat.

Humour douteux

Malgré l’inquiétude de ses collègues qui le pressaient de rentrer chez lui, et une fièvre de 40 degrés, le Majorquin a d’après la police continué de traverser l’open-space, et s’amusait même à enlever son masque lorsqu’il toussait en se moquant d’eux et en disant: «Je vais tous vous contaminer avec le coronavirus».

Les résultats du test PCR sont ensuite arrivés, indiquant que l'homme était bien positif au Covid-19. Après que ses collègues se sont fait tester à leur tour, cinq d’entre eux se sont révélés positifs. Des tests supplémentaires ont montré qu'ils avaient à leur tour transmis le virus à des membres de leurs familles, dont trois bébés.

S'ajoutent à ce total trois membres du club de sport, eux aussi positifs. En tout, la police estime que 22 personnes ont ainsi été contaminées. Heureusement, aucun cas n’a conduit à une hospitalisation.