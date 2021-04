Écouter du rap et boire du café amélioreraient votre conduite

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Metro, The New York Post

Vous vous êtes toujours demandé pourquoi vous étiez ou non un as du volant? Des scientifiques se sont également penchés sur la question et ont trouvé que certains facteurs pouvaient améliorer les capacités des conducteurs, notamment d'attention au volant, rapporte un article du New York Post.

Selon une étude menée par CX Lab, un cabinet britannique de conseil en sciences comportementales, et la compagnie d'assurance automobile U Switch, boire un café fort ou écouter du rap permettrait de s'arrêter respectivement 26 et 16 mètres plus tôt, en moyenne, après avoir repéré un danger à une vitesse de 112 km/h.

Pour obtenir ces résultats, l'équipe a mesuré virtuellement les temps de réaction de 103 personnes dans diverses conditions. Les tests n'ont donc pas été réalisés dans un véhicule. Dans un premier temps, les participants ont visionné plusieurs séquences du test officiel de perception des dangers de la Driver and Vehicle Standards Agency, l'agence du département des Transports britannique qui contrôle les examens de conduite, et devaient cliquer sur un bouton dès qu'ils repéraient un danger.

Les femmes réagissent plus rapidement que les hommes

Ensuite, «après avoir établi leur temps de réaction de base», les participants ont refait le test en étant exposés à divers facteurs: la consommation d'une tasse de café fort vingt minutes avant, l'écoute d'une piste audio d'enfants bruyants et l'écoute de musique rap, techno, heavy metal, classique, jazz ou R&B, explique l'étude publiée sur le site internet de la compagnie d'assurance.

À lire aussi Avoir le permis sans prendre le volant: pourquoi les femmes laissent leur conjoint conduire

Si le rap rend plus attentif, la musique R&B, en revanche, allonge le temps de réaction d'environ 4 mètres. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, entendre des enfants bruyants pendant la conduite améliorerait le temps de réaction d'environ 14 mètres. Ce résultat aurait peut-être été différent si les enfants étaient physiquement dans la voiture, commente le quotidien britannique Metro.

L'étude montre également que les femmes ont un meilleur temps de réaction que les hommes, de 690 millisecondes en moyenne. C'est-à-dire qu'à une vitesse de de 112 km/h, les conductrices s'arrêtent 21,48 mètres plus tôt que les conducteurs.

La majorité des participants conduisent au moins quatre fois par semaine et 35% d'entre eux sont titulaires du permis de conduire britannique depuis plus de vingt-cinq ans.