Déconfiner en mai, est-ce bien prudent?

Temps de lecture: 2 min

Le gouvernement a prévu un calendrier de levée progressive des restrictions instaurées pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, en dépit d'un nombre de contaminations qui reste élevé et des mises en garde des épidémiologistes. Jean Castex a ainsi annoncé la fin des restrictions de déplacement «à partir du 3 mai» et la réouverture des commerces, de certaines activités culturelles et sportives et des terrasses à partir de la mi-mai.



Ce calendrier est-il raisonnable? Le gouvernement va-t-il trop vite sous la pression d'une opinion publique qui s'impatiente? Qu'est-ce qui motive ses prises de décision?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en parlent avec leurs invités, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, et Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop, dans «Politique», l'émission de France 24, en partenariat avec Slate.fr.