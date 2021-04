Nouvelles offres 5G: à quoi faut-il s’attendre ?

Les municipalités pèsent le pour et le contre

La 5G laisse peu de monde indifférent. Certains la considèrent comme une avancée technologique majeure et trépignent d’impatience sur son déploiement. Les plus critiques pourront être comparés à des Amish, une communauté religieuse américaine hostile à la technologie.

Lancée par Emmanuel Macron le 14 septembre 2020, lors de la French Tech, cette remarque ironique visait les municipalités où cette technologie est loin de faire consensus. Une soixantaine d'élus, dont les maires de Bordeaux, Lyon, Marseille, et souvent écologistes, avaient exhorté le gouvernement à décider d'un moratoire sur le déploiement de la 5G.

C’est le cas à Lille, où l’installation du réseau est gelée depuis le vote, en octobre 2020, en faveur d’un moratoire. La municipalité a alors annoncé que ce blocage perdurerait jusqu'à la publication d'un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) en 2021. Les critiques se concentrent notamment sur l’impact environnemental de la 5G, qui nécessite des nouvelles ressources et des matériaux pour les équipements, ou sur les émissions carbones générées par l'augmentation des besoins en data.

«Une vision caricaturale» pour les pro-5G

Les défenseurs de la 5G, comme Franck Bouétard, PDG d'Ericsson France, dénoncent «une vision caricaturale» de ces critiques. Selon lui, la 5G permettrait même de réduire l'empreinte carbone de 15%, notamment grâce au remplacement des transports par l’utilisation des dernières évolutions technologiques.

Le PDG réfute par ailleurs la critique sur la « futilité » du confort apporté par le haut débit : « Si un usage qualifié de futile rend un trajet en transport en commun agréable et détourne certains de la voiture, n’avons-nous pas aussi gagné quelque chose? », s’interroge-t-il dans une tribune publiée dans L’Usine Nouvelle.

Concertation citoyenne à Paris

Ces arguments pro-5G ont visiblement pesé dans la balance à Paris, Strasbourg, Lyon et Bordeaux, mettant fin à de longs mois de débats municipaux. Dans la capitale, une nouvelle charte entre la mairie et les opérateurs de téléphonie mobile (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR) a ainsi été adoptée en mars 2021 et permet l’installation des nouvelles antennes relais.

Conçue grâce à une concertation citoyenne, la charte vise à prendre en compte toutes les dimensions de cette transition technologique, comme la limitation de l'exposition aux ondes, l’information et la transparence sur l'installation des antennes ou le développement du recyclage.

C’est le moment de trouver la meilleure offre mobile

Mais qu’en pense l’utilisateur final? Les consommateurs se laisseront-ils convaincre par les atouts de la 5G? Si vous êtes séduits par la promesse d’un futur 100% connecté, toujours plus fluide et plus rapide, combien serez-vous prêts à payer pour un nouvel abonnement 5G?

Par rapport à la 4G, que valent les nouveaux forfaits de Free, Bouygues, Orange, SFR ou des autres petits opérateurs? Pour payer toujours moins cher et y voir plus clair dans les offres, laissez-vous guider par Mezabo.

Lancé en 2018 à Roubaix, par deux jeunes entrepreneurs, copains de collège, ce site compare les offres internet et mobile en les notant, étudie le meilleur rapport qualité/prix (qualité du réseau, SAV, etc…) et propose une offre sur-mesure, adaptée aux besoins de chacun. Des prestations que Mezabo fournit gratuitement à ses clients afin que ceux-ci profitent à plein des économies réalisées.

Crédit photo: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/personne-tenant-l-espace-gris-iphone-6-sur-tabe-393034/